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Сегодня, 20:13

Кудерметова вышла во второй круг парного турнира в Риме

Руслан Минаев
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Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли во второй круг парного турнира в Риме.

Теннисистки в первом круге победили дуэт Анна Данилина (Казахстан)/Ингрид Нил (США) в двух сетах — 6:1, 6:3 Матч длился 1 час 8 минут.

Во втором круге Кудерметова и Хаочин сыграют с парой Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 9) — Анна Данилина/Ингрид Нил (Казахстан/США) — 6:1, 6:3

Вероника Кудерметова
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