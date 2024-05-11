Андреева и Звонарева одержали победу в первом круге парного турнира в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарева в первом круге обыграли польку Магду Линетт и китаянку Чжан Шуай со счетом 7:5, 6:3 в парном разряде турнира в Риме.

17-летняя Андреева и 39-летняя Звонарева вышли в 1/8 турнира.

В следующем круге российская пара встретится с Кори Гауфф (США) и Эрин Рутлиф (Новая Зеландия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Мирра Андреева/Вера Звонарева (Россия) — Магда Линетт/Чжан Шуай (Польша/Китай) — 7:5, 6:3