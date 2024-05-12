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Элина Свитолина — Анна Калинская: смотреть трансляцию матча турнира в Риме

Матч Свитолина — Калинская начнется 12 мая после 20:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Калинская и бывшая третья ракетка мира, украинка, Элина Свитолина сыграют в матч 3-го круга в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в воскресенье, 12 мая. Встреча начнется не ранее 20:00 мск.

Смотреть видеотрансляцию встречи можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — 1-я ссылка и 2-я ссылка.

Свитолина — бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио , победительница 19 турниров WTA и одного Итогового турнира в одиночном разряде, она также бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде. В первом матче украинка победила итальянку Сару Эррани (6-0, 6-2). Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде, финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Россиянка в стартовом поединке обыграла Клау Таусон из Дании (6-1, 6-2).

Теннисистки ранее не встречались на корте.

Теннис
Анна Калинская
Элина Свитолина
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