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13 мая, 23:13

Янчук предположил, почему российские теннисистки неудачно выступили на турнире в Риме

Алина Савинова
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Заслуженный тренер РСФСР по теннису Виктор Янчук поделился мнением о причинах слабых результатов россиянок на турнире в Риме.

«С одной стороны, для меня это тоже большой вопрос. Но, с другой стороны, среди российских теннисисток нет явного лидера, от которого всегда можно ожидать определенного результата. Несколько человек играют очень неплохо, на уровне топ-20. А в этом случае выступление на конкретном турнире зависит о состояния и формы спортсменки, покрытия корта. Получается, что на данный момент наши теннисистки пока не готовы к высоким достижениям на грунте», — цитирует Янчука Vprognoze.ru.

Турнир в Риме проходит c 7 по 19 мая. Его общий призовой фонд составляет 5,5 миллиона долларов. Никто из российских теннисисток на турнире не дошел до четвертого круга.

Источник: Vprognoze
Теннис
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