Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 22:37

Тенниситка Джорджи подтвердила завершение карьеры

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянская теннисистка Камила Джорджи в своих соцсетях подтвердила завершение карьеры.

«О моих планах на будущее ходило много недостоверных слухов, поэтому я с нетерпением жду возможности рассказать вам о предстоящих захватывающих вещах. Мне очень приятно разделить с вами мою жизнь, и давайте продолжим это путешествие вместе», — написала теннисистка.

8 мая на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) стало известно, что спортсменка завершила карьеру.

Джорджи — победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде. Наивысшей позицией теннисистки в рейтинге является 26-я строчка.

0
Читайте также
9 украинских волейболистов отказались играть за сборную в Евролиге-2024
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Акинфеев сидел на скамейке, Вендел не забивал в пустые, а судьи не пускали Семака к чемпионству? Что случилось в матче «Зенит» - ЦСКА
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осака: «Вдохновляет, что сильные игроки, такие как Серена и Шарапова, хороши на грунте»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости