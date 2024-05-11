Тенниситка Джорджи подтвердила завершение карьеры

Итальянская теннисистка Камила Джорджи в своих соцсетях подтвердила завершение карьеры.

«О моих планах на будущее ходило много недостоверных слухов, поэтому я с нетерпением жду возможности рассказать вам о предстоящих захватывающих вещах. Мне очень приятно разделить с вами мою жизнь, и давайте продолжим это путешествие вместе», — написала теннисистка.

8 мая на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) стало известно, что спортсменка завершила карьеру.