Потапова уступила Марии в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Анастасия Потапова уступила немецкой теннисистке Татьяне Марие в первом круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).

Матч длился 2 часа и 20 минут и несколько раз прерывался из-за дождя. Игра закончилась со счетом 6:3, 5:7, 6:3.

Мария совершила 8 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 18. У Потаповой — 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-поинта из 7.

Следующей соперницей Марии станет победитель пары Ализе Корне (Франция, 9) — Анна Калинская (Россия).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Татьяна Мария (Германия, WC) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 5:7, 6:3