Осака проиграла Чжэн в четвертом круге турнира в Риме
Японка Наоми Осака проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в четвертом круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 2:6, 4:6.
Матч длился 1 час 24 минуты. Китаянка реализовала 4 из 4 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Чжэн Циньвэнь встретится с победительницей матча Коко Гауфф (США, 3) — Паула Бадоса (Испания).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Наоми Осака (Япония) — 6:2, 6:4
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