Соболенко обыграла Ястремскую на турнире в Риме
Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила украинку Даяну Ястремскую в третьем круге турнира в Риме — 6:4, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 28 минут.
Следующей соперницей Соболенко станет победительница пары Элина Свитолина (Украина, 16) — Анна Калинская (Россия, 23).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Даяна Ястремская (Украина, 32) — 6:4, 6:2
Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — София Кенин (США) — 6:4, 4:6, 6:4
Мария Саккари (Греция, 5) — Ангелина Калинина (Украина, 30) — 7:6 (7:4), 6:0
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Элисе Мертенс (Бельгия, 27) — 6:2, 6:0
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