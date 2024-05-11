Калинская и Веснина вылетели в первом круге парного турнира в Риме
Россиянки Анна Калинская и Елена Веснина не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира WTA в Риме (Италия).
В первом круге теннисистки уступили паре Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия) в двух сетах — 5:7, 2:6.
Во втором круге Сувэй и Мертенс встретятся с победителем матча Мию Като/Надежда Киченок (Япония/Украина) — София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 1) — Анна Калинская/Елена Веснина (Россия, WC) — 7:5, 6:2
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