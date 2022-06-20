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Сегодня, 12:55

Екатерина Макарова объяснила причины завершения карьеры

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Екатерина Макарова.
Фото Global Look Press

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова в интервью «СЭ» рассказала, почему она закончила карьеру.

— Знаю, что глава ФТР Шамиль Тарпищев уговаривал вас вернуться в тур вместе с Еленой Весниной перед Олимпиадой в Токио. Почему тогда этого не произошло? Сердце не екает?

— Мне всегда было интересно, как спортсмены понимают, что пришло время закончить с профессиональным спортом. У меня это произошло плюс-минус спонтанно: за три месяца до я поняла, что все, я сделала все что я могла, мне достаточно, мне кайфово. Поэтому абсолютно легко получилось выйти из профессионального спорта и перестроиться. Я не скучаю, потому что у меня четкая мысль — достаточно.

Макарова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.

В 2016 году она вместе с Еленой Весниной победила на Олимпиаде в Рио в парном разряде.

Екатерина Макарова. Екатерина Макарова: «Не скучаю по теннису, потому что у меня четкая мысль — достаточно»

Теннис
Екатерина Макарова
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