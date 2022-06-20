Екатерина Макарова объяснила причины завершения карьеры

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова в интервью «СЭ» рассказала, почему она закончила карьеру.

— Знаю, что глава ФТР Шамиль Тарпищев уговаривал вас вернуться в тур вместе с Еленой Весниной перед Олимпиадой в Токио. Почему тогда этого не произошло? Сердце не екает?

— Мне всегда было интересно, как спортсмены понимают, что пришло время закончить с профессиональным спортом. У меня это произошло плюс-минус спонтанно: за три месяца до я поняла, что все, я сделала все что я могла, мне достаточно, мне кайфово. Поэтому абсолютно легко получилось выйти из профессионального спорта и перестроиться. Я не скучаю, потому что у меня четкая мысль — достаточно.

Макарова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.

В 2016 году она вместе с Еленой Весниной победила на Олимпиаде в Рио в парном разряде.