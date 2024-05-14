Соболенко — о победе над Свитолиной: «Это была великая битва»

Белорусская тенниситка Арина Соболенко прокомментировал победу в 1/8 финала турнира в Риме над украинкой Элиной Свитолиной (4:6, 6:1, 7:6 (9:7).

«Я просто хочу сказать, Рим, ты навсегда в моем сердце. Такая поддержка была невероятной. Это была великая битва. Каким-то образом я справилась со своим телом и смогла выиграть этот матч. Я очень рада этой победе. Надеюсь, смогу восстановиться к следующей встрече. Надеюсь, буду готова сыграть еще один матч здесь, в Риме», — сказала Соболенко после матча.

В четвертьфинале Соболенко встретится с Еленой Остапенко из Латвии.