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Соболенко — о победе над Свитолиной: «Это была великая битва»

Сергей Разин
корреспондент
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Белорусская тенниситка Арина Соболенко прокомментировал победу в 1/8 финала турнира в Риме над украинкой Элиной Свитолиной (4:6, 6:1, 7:6 (9:7).

«Я просто хочу сказать, Рим, ты навсегда в моем сердце. Такая поддержка была невероятной. Это была великая битва. Каким-то образом я справилась со своим телом и смогла выиграть этот матч. Я очень рада этой победе. Надеюсь, смогу восстановиться к следующей встрече. Надеюсь, буду готова сыграть еще один матч здесь, в Риме», — сказала Соболенко после матча.

В четвертьфинале Соболенко встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

Арина Соболенко
Элина Свитолина
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Соболенко обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

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