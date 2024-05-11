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Сегодня, 14:45

Шнайдер проиграла Бадосе в матче третьего круга турнира в Риме

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Российская теннисистка Диана Шнайдер потерпела поражение от представительницы Испании Паулы Бадосы в матче третьего круга турнира в Риме — 7:5, 4:6, 4:6.

Игра продолжалась 2 часа 37 минут. Бадоса выполнила 2 подачи навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Шнайдер 2 эйса, 5 двойных и 4 реализованных брейка из 10.

В четвертом круге Бадоса сыграет с победительницей матча между американкой Кори Гауфф и румынкой Жаклин Кристиан.

Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг

Паула Бадоса (Испания) — Диана Шнайдер (Россия) 5:7, 6:4, 6:4

Теннис
Диана Шнайдер
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