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Сегодня, 16:45

Свентек обыграла Кис и вышла в полуфинал турнира в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ига Свентек.
Фото Global Look Press

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла американку Мэдисон Кис в четвертьфинале турнира в Риме — 6:1, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 17 минут.

В полуфинале Свентек встретится с победительницей пары Коко Гауфф (США, 3) - Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Мэдисон Кис (США, 18) — 6:1, 6:3

Теннис
Ига Свентек
Мэдисон Кис
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