Свентек обыграла Кис и вышла в полуфинал турнира в Риме
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла американку Мэдисон Кис в четвертьфинале турнира в Риме — 6:1, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 17 минут.
В полуфинале Свентек встретится с победительницей пары Коко Гауфф (США, 3) - Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Мэдисон Кис (США, 18) — 6:1, 6:3
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