Соболенко вышла в третий круг турнира в Риме
Белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг турнира серии WTA 1000 в Риме.
Во втором круге вторая ракетка мира победила американку Кэти Волынец в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:2 Матч длился 2 часа 17 минут.
Следующей соперницей Соболенко станет украинка Даяна Ястремская.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Кэти Волынец (США, Q) — 4:6, 6:3, 6:2
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