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Сегодня, 22:56

Соболенко вышла в третий круг турнира в Риме

Руслан Минаев
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг турнира серии WTA 1000 в Риме.

Во втором круге вторая ракетка мира победила американку Кэти Волынец в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:2 Матч длился 2 часа 17 минут.

Следующей соперницей Соболенко станет украинка Даяна Ястремская.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Кэти Волынец (США, Q) — 4:6, 6:3, 6:2

Теннис
Арина Соболенко
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