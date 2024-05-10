Американка Коллинз помогла Блинковой покинуть корт после травмы лодыжки на турнире в Риме

Американка Даниэль Коллинз помогла россиянке Анне Блинковой покинуть корт после повреждения.

В начале второго сета Блинкова подвернула лодыжку и после медицинского осмотра приняла решение сняться с игры. Коллинз в это время принесла россиянке воду и полотенце, а также донесла сумку до раздевалки.

На момент снятия с матча Блинкова проиграла первый сет со счетом 4:6. В третьем круге Коллинз встретится с француженкой Каролин Гарсией.