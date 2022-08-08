«Французский теннисист российского происхождения». Справедливо ли депутат троллит Медведева?

Даниил живет и тренируется во Франции, но это не мешает ему оставаться нашим соотечественником во всех смыслах.

Бывший министр спорта Московской области, а ныне депутат Госдумы РФ Роман Терюшков очень своеобразно поздравил нашего лучшего теннисиста Даниила Медведева с первым трофеем за 11 месяцев. Политик, ранее называвший смену спортивного гражданства «госизменой», заявил, что обладатель Кубка Дэвиса и Кубка АТР в составе нашей сборной является «французским теннисистом российского происхождения». Причиной такой жесткой формулировки является то, что лучший теннисист мира после введения санкций убрал российский флаг из своего профиля в соцсетях, а также то, что Даниил постоянно живет на Лазурном Берегу и якобы имеет французское гражданство.

Космополитичный спорт

Тема «наш» или «не наш» в большом спорте действительно очень болезненная. Даже в индивидуальных дисциплинах слишком многое крутится вокруг национальной идентификации. Притом что в некоторых космополитичных видах (например, в теннисе) данный статус легко переходит в категорию «все сложно». Спортсмен может родиться в одной стране, начать карьеру — в другой, а выступать за третью. Десятки членов наших сборных до сих пор постоянно живут и тренируются за границей. Как и наоборот — многие спортсмены, выступающие под другими флагами, до сих пор находятся в России и занимаются с нашими специалистами.

Может ли желание спортсмена готовиться в приемлемых условиях у иностранных тренеров стать поводом для обвинений в предательстве Родины? Особенно если для этого требуется получить за границей вид на жительство или даже второй паспорт? На мой взгляд, грести всех под одну гребенку, особенно в нынешнее время, совершенно неправильно. И каждую ситуацию надо изучать отдельно. Например, у того же Даниила Медведева и самой знаменитой нашей теннисистки Марии Шараповой — совершенно разные истории. Но для начала разберемся: в чем же суть обвинений депутата Терюшкова?

— После того как теннисист удалил флаг России по требованию Запада, он стал мало интересовать меня и население нашей страны, — написал Терюшков в Telegram-канале. — Не очень понимаю, что значит «российский теннисист» Д.Медведев. Если живет во Франции и имеет гражданство страны, официально определенной Москвой как недружественная, то, наверное, правильнее было бы писать «французский теннисист российского происхождения».

Всегда считал себя русским

Как известно, Медведев переехал на Лазурный Берег в 2014 году, когда ему уже было 18 лет. Все детство Даниил провел в Москве, учился в российской школе, смотрел на Новый год «Иронию судьбы», занимался в отечественных спортшколах и в культурном плане является стопроцентным нашим соотечественником. В отличие от той же Шараповой, которая провела детство в США, где сформировалась как личность и как спортсменка. И где осталась после завершения карьеры. Единственной причиной переезда Медведева в Канны была профессиональная необходимость — более подходящий для занятий теннисом климат и транспортная логистика.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

В интервью «СЭ» родители Даниила рассказывали, что рассматривали множество вариантов — Финляндию, Швецию и даже Канаду. А на Франции остановили свой выбор только потому, что старшая сестра будущей первой ракетки мира Елена в 2010 году поступила в магистратуру Университета Ниццы и потом вышла там замуж. При этом, несмотря на переезд, Медведев продолжал оставаться в системе Федерации тенниса России — выступал за юниорские сборные и получал wild card на «Кубок Кремля». Даниил рассказывал, что в этот период он, как и многие его российские коллеги, получал приглашение перейти в сборную Казахстана, но отказался от этой идеи.

— Я всегда считал себя русским и мечтал представлять свою страну на международной арене, — говорил Медведев. — Я живу и тренируюсь за рубежом, чтобы показывать лучший результат. Но искренне люблю Россию и хочу выиграть Кубок Дэвиса для нашей Родины. А в личных турнирах я играю только ради себя. И ради того, чтобы обеспечить свою семью. И ради России — там меня всегда поддержат.

Сын русских родителей и муж русской жены

Есть ли у Даниила французский паспорт? Возможно, у депутата Терюшкова имеется на эту тему какой-то инсайд, но официально об этом нигде не говорилось. Совершенно точно у Медведева есть гражданство России — иначе он просто не смог бы представлять нашу страну на Олимпиаде в Токио. И наше законодательство пока что не возбраняет российским гражданам иметь второй и даже третий паспорт, если они не являются госслужащими или военными. Не говоря уже о виде на жительство, без которого длительное пребывание другой стране невозможно в принципе.

Некоторые российские спортсмены признавались в интервью, что получали в дополнение к нашему паспорт другой страны лишь для того, чтобы облегчить себе решение визовых вопросов. Для тенниса, это, кстати, очень актуально, поскольку топ-игроки за сезон проводят более 20 турниров — зачастую в 20 разных странах, а в нынешней ситуации это может стать серьезной логистической проблемой. Но делает ли желание лучше выполнять свою работу профессионала «изменником»? Должен ли Медведев сейчас отказаться играть в «недружественных странах» просто из принципа?

Вообще-то, Медведев уже пропустил Уимблдон исключительно из-за своего российского спортивного гражданства и после этого не выказал никакого желания выступать под другим флагом. Да, он убрал триколор из своего профиля в соцсетях, когда его вынудили выступать в нейтральном статусе. Но сделало ли это сына русских родителей, мужа русской жены и безотказного игрока сборной России «французским теннисистом»? Конечно, в теннисе в частности и в спорте вообще есть много разных подходов к понятию «патриотизм». Но Даниил — это точно не тот, кого надо обвинять в его отсутствии.