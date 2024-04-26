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Надаль: «Мне бы хотелось подарить Рафе-младшему больше воспоминаний о моей игре в теннис, но я не смогу этого сделать»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что хотел бы подарить сыну больше воспоминаний о своих выступлениях в профессиональных турнирах, но ему это не представляется возможным.

«Мне бы хотелось поиграть еще немного и подарить Рафе-младшему воспоминания о моей игре в теннис. Это идеальный исход для меня, моей жены и семьи. Но я, наверное, не смогу этого сделать. По крайней мере, я счастлив, что почти всю мою жизнь меня окружает отличная команда, семья и друзья. Это помогало мне во всех отношениях быть счастливым», — приводит Sportskeeda слова Надаля.

Ранее в первом круге «мастерса» в Мадриде испанский теннисист обыграл 16-летнего американца Дарвина Бланча (6:1, 6:0). 24 апреля Надаль сообщил, что в последний раз сыграет на «мастерсе» в столице Испании.

37-летний Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-rafael-nadal-i-d-love-play-longer-give-rafa-jr-memory-playing-but-i-can-t?key1=newsnowltennis
Теннис
Рафаэль Надаль
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