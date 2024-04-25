Баутиста Агут сыграет с Хачановым во втором круге турнира в Мадриде
Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут обыграл колумбийца Даниэля Элахи Галана в первом круге «мастерса» в Мадриде — 7:6 (7:4), 4:6, 6:1.
Игра продолжалась 2 часа 43 минуты.
Во втором круге соперником испанца станет россиянин Карен Хачанов.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Роберто Баутиста Агут (Испания, LL) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:1
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