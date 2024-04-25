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Сегодня, 18:24

Гауфф победила Рус со счетом 6:0, 6:0 на турнире в Мадриде

Руслан Минаев
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Американка Коко Гауфф победила нидерландку Аранчу Рус во втором круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 6:0, 6:0.

Матч длился 52 минуты. Третья ракетка мира реализовала за игру 6 из 7 брейк-пойнтов.

Гауфф в третьем круге встретится с украинской Даяной Ястремской.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Коко Гауфф (США, 3) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:0, 6:0

Теннис
Кори Гауфф
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