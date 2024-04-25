Гауфф победила Рус со счетом 6:0, 6:0 на турнире в Мадриде
Американка Коко Гауфф победила нидерландку Аранчу Рус во втором круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 6:0, 6:0.
Матч длился 52 минуты. Третья ракетка мира реализовала за игру 6 из 7 брейк-пойнтов.
Гауфф в третьем круге встретится с украинской Даяной Ястремской.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Коко Гауфф (США, 3) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:0, 6:0
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