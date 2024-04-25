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Сегодня, 19:46

Кудерметова не смогла выйти в 3-й круг турнира в Мадриде, уступив Карле из Аргентины

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Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение от представительницы Аргентины Марии Карле (4:6, 4:6) в матче 2-го круга турнира серии ATP 100 в Мадриде.

Игра продолжалась 2 часа 14 минут. На счету россиянки 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Ее соперница не оформила ни одного эйса, допустила 4 двойные и реализовала 6 брейков из 12.

В следующем круге Карле сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг

Мария Карле (Аргентина, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 17) — 6:4, 6:4

Теннис
Вероника Кудерметова
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