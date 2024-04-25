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Сегодня, 21:43

Потапова проиграла Фернандес на турнире в Мадриде

Руслан Минаев
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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Россиянка Анастасия Потапова проиграла канадце Лейле Фернандес во втором круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 5:7, 3:6.

Матч длился 1 час 33 минуты. Потапова сделала за игру 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. У Фернандес — 2 эйса, 8 двойных ошибок и 5 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

Соперницей Фернандес в третьем круге станет Онс Жабер (Тунис).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Онс Жабер (Тунис, 8) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:4, 5:7, 6:3

Лейла Фернандес (Канада, 32) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:5, 6:3

Анастасия Потапова
Лейла Фернандес
Онс Жабер
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