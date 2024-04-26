Мирра Андреева: «Мадрид — мое место силы»

Российская теннисистка Мирра Андреева оценила свое выступление на турнире в Мадриде.

В первом круге соревнования 16-летняя спортсменка обыграла американку Тэйлор Таунсенд (4:6, 6:1, 7:5).

«Мадрид — мое место силы. Я смотрела записи своих прошлогодних матчей и пыталась понять, что сделала хорошо и почему случился этот небольшой успех. Но, честно говоря, не нашла там ничего особенного. В прошлом году я приехала с надеждой, что чудом выиграю какие-то матчи. Думала, может, соперницы сами направят игру в мое русло. Но теперь я знаю, что для победы в матче нужно все делать самой», — приводит пресс-служба WTA слова Андреевой.

Также теннисистка выразила надежду, что в следующем году она приедет в Мадрид в статусе спортсменки из топ-10.

«Надеюсь, что смогу попасть в десятку лучших. Я сделаю для этого все возможное. А также постараюсь выиграть как можно больше матчей, потому что это даст мне больше опыта», — добавила она.

В прошлом году Андреева дошла до 1/8 финала турнира в Мадриде, где уступила белоруске Арине Соболенко. Во втором круге соревнования этого года россиянка сыграет с Линдой Носковой из Чехии.