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Сегодня, 12:20

Касаткина и Рублев допустили смену гражданства. Как лично на них отразились санкции?

Отдел спорта «СЭ»
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Дарья Касаткина и Андрей Рублев.
Фото «СЭ»
Дарья Касаткина.
Фото AFP
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Звездные российские теннисисты говорят, что в случае полного отстранения от всех турниров смена флага — один из выходов.

В ходе скандального интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко живущие в Испании российские теннисисты Андрей Рублев и Дарья Касаткина довольно резко высказались в связи с санкциями против нашего спорта. Первая ракетка страны в женском рейтинге отметила, что на месте российских юниоров поменяла бы гражданство, если бы представилась такая возможность. «Кубок Билли Джин Кинг у нас забрали. Когда вернут? Никогда не вернут. С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — сказала 25-летняя спортсменка.

Что касается Рублева, то на вопрос о возможной смене гражданства он заявил следующее: «Если нас полностью забанят со всех турниров и я хочу дальше продолжать спортивную карьеру, то это один из выходов». Однозначных заявлений мы не услышали, однако многие обратили внимание на то, что предположения о переходе под другой флаг сделаны в теннисе — виде спорта, где россияне наименее пострадали от санкций. Рублев и Касаткина вместе со всеми представителями России и Белоруссии пропустили Уимблдон и уже четыре месяца выступают в нейтральном статусе, но в целом проводят очень хороший сезон. Как же повлияли антироссийские решения международного спортивного руководства конкретно на этих спортсменов?

Андрей Рублев. Рублев не исключил, что может сменить спортивное гражданство

Рублев

На счету Андрея в нынешнем сезоне — уже три титула на турнирах ATP. Для сравнения: у первой ракетки мира Даниила Медведева — ни одного. С начала года Рублев заработал более двух миллионов долларов призовых — это более 15 процентов от того, что оказалось на его счету за семь лет профессиональной карьеры. Конечно, вторая ракетка России благодаря бизнесмену-отцу — небедный человек и без тенниса. Но сейчас ему точно грех жаловаться на то, как развивается его карьера в теннисе. В интервью «СЭ» в конце апреля Андрей говорил, что у него нет цели показать конкретный результат. «Просто хочу сделать максимум, что от меня зависит. Все, что в моих силах. Хочу выступать с чувством, что сделал все от себя зависящее. Выложился на все сто процентов», — говорил Рублев.

Вероятно, теннисист потерял в деньгах из-за недопуска на Уимблдон, но устроил себе неплохой отпуск во время «травяного сезона» — ездил в Москву, тренировался в Барселоне, повидал родных и в целом явно не скучал. Напомним, что в прошлом году Андрей стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде в дуэте с Анастасией Павлюченковой. Сам Рублев воспринимал тот успех с юмором, однако титул дает ему в нашей стране право на пожизненную стипендию, звание з. м. с. и полагающиеся к этому «плюшки». Кроме того, теннисист награжден орденом Дружбы. «Мы старались показать, что теннис может быть больше, чем просто спорт. В текущей ситуации это особенно важно», — прокомментировал Андрей свое нынешнее скандальное интервью.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

На этой неделе Рублев стартует на турнире в Гамбурге. Далее — американские турниры на харде, в том числе US Open. На «мейджоре» в Нью-Йорке недопуска россиян не ожидается, так что есть шанс наконец зажечь на «Большом шлеме». Главная же задача Андрея на вторую половину сезона, надо полагать, — обеспечить себе место в топ-8 и отобраться на итоговый «мастерс» в Турин. Шансов защитить Кубок Дэвиса в составе сборной России в этом году из-за санкций не будет — и это, наряду с Уимблдоном, действительное серьезный удар по планам. Хотя гештальт по командным победам у Андрея явно закрыт.

Дарья Касаткина. Россиянка Касаткина не исключает вариант со сменой спортивного гражданства

Касаткина

Дарья в этом году вернула себе звание первой ракетки России, пережив очень серьезный двухлетний спад в игре. Правда, титулов у нее в текущем сезоне пока нет, но есть полуфиналы на «Ролан Гаррос», в Риме, Мельбурне и Сиднее. Если Касаткина продолжит в том же духе, то теоретически может вернуться в первую десятку рейтинга. Женский теннис сильно штормит, что дает дополнительные возможности. Конечно, сейчас разговоры о спорте затмевает скандал вокруг каминг-аута теннисистки — накануне она фактически объявила о создании с фигуристкой Натальей Забияко первой публичной однополой пары в нашем спорте. Но, в конце концов, это личное дело девушек. Главное, чтобы разговоры вокруг громкого признания сейчас не отвлекли от игры и Дарья потом не списала это на политические санкции.

На заработки в этом сезоне Касаткиной тоже грех жаловаться. 1,2 миллиона — очень солидные деньги для женского тенниса. Накануне Уимблдона она провела два турнира на травяных кортах в Германии, дойдя в них до четвертьфиналов. Был ли у Дарьи шанс на лондонском «мейджоре»? С учетом сенсационного успеха Елены Рыбакиной, конечно, возможно все. Но в прошлом году россиянка взяла в столице Великобритании всего один матч, и если бы WTA не лишила Уимблдон рейтинговых очков и не было запрета на выступление, много защищать бы на этом турнире Касаткиной не пришлось.

Дарья Касаткина. Фото AFP
Дарья Касаткина.
Фото AFP

На нынешней неделе первая ракетка России уже вылетела с грунтового турнира в Гамбурге. Теперь ждем ее на харде в Сан-Хосе и далее — на Открытом чемпионате США. Отдельно надо сказать про взаимоотношения Дарьи со сборной страны. В прошлом году она стала единственным из наших лидеров, отказавшихся от выступления на Олимпиаде в Токио со ссылкой на «очень сложный и скомканный календарь». Касаткина участвовала в победном Кубке Билли Джин Кинг, но там лидером команды стала Людмила Самсонова. Касаткина за весь финальный отрезок провела два матча — правда, оба выиграла. Защитить титул в этом году не получится из-за санкций. Дарья об этом, видимо, жалеет. Хотя ее фраза, что «нас никогда не вернут», — это явный перебор с эмоциями.

В целом у Касаткиной — лучший сезон с 2018 года, причем перед его началом она явно не ставила себе грандиозных задач. «На нынешний год ставила себе цель быть в топ-15. В итоге оказалась близко к десятке, так что я готова туда вернуться. Все для этого сделаю, но самое главное — это здоровье и желание двигаться вперед», — говорила Касаткина о целях на нынешний сезон в интервью «СЭ». Мешают ли Дарье двигаться вперед санкции? Ответ на этот вопрос каждый может дать сам.

Теннис
Андрей Рублев
Дарья Касаткина
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