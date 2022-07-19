Касаткина и Рублев допустили смену гражданства. Как лично на них отразились санкции?

Звездные российские теннисисты говорят, что в случае полного отстранения от всех турниров смена флага — один из выходов.

В ходе скандального интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко живущие в Испании российские теннисисты Андрей Рублев и Дарья Касаткина довольно резко высказались в связи с санкциями против нашего спорта. Первая ракетка страны в женском рейтинге отметила, что на месте российских юниоров поменяла бы гражданство, если бы представилась такая возможность. «Кубок Билли Джин Кинг у нас забрали. Когда вернут? Никогда не вернут. С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — сказала 25-летняя спортсменка.

Что касается Рублева, то на вопрос о возможной смене гражданства он заявил следующее: «Если нас полностью забанят со всех турниров и я хочу дальше продолжать спортивную карьеру, то это один из выходов». Однозначных заявлений мы не услышали, однако многие обратили внимание на то, что предположения о переходе под другой флаг сделаны в теннисе — виде спорта, где россияне наименее пострадали от санкций. Рублев и Касаткина вместе со всеми представителями России и Белоруссии пропустили Уимблдон и уже четыре месяца выступают в нейтральном статусе, но в целом проводят очень хороший сезон. Как же повлияли антироссийские решения международного спортивного руководства конкретно на этих спортсменов?

Рублев

На счету Андрея в нынешнем сезоне — уже три титула на турнирах ATP. Для сравнения: у первой ракетки мира Даниила Медведева — ни одного. С начала года Рублев заработал более двух миллионов долларов призовых — это более 15 процентов от того, что оказалось на его счету за семь лет профессиональной карьеры. Конечно, вторая ракетка России благодаря бизнесмену-отцу — небедный человек и без тенниса. Но сейчас ему точно грех жаловаться на то, как развивается его карьера в теннисе. В интервью «СЭ» в конце апреля Андрей говорил, что у него нет цели показать конкретный результат. «Просто хочу сделать максимум, что от меня зависит. Все, что в моих силах. Хочу выступать с чувством, что сделал все от себя зависящее. Выложился на все сто процентов», — говорил Рублев.

Вероятно, теннисист потерял в деньгах из-за недопуска на Уимблдон, но устроил себе неплохой отпуск во время «травяного сезона» — ездил в Москву, тренировался в Барселоне, повидал родных и в целом явно не скучал. Напомним, что в прошлом году Андрей стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде в дуэте с Анастасией Павлюченковой. Сам Рублев воспринимал тот успех с юмором, однако титул дает ему в нашей стране право на пожизненную стипендию, звание з. м. с. и полагающиеся к этому «плюшки». Кроме того, теннисист награжден орденом Дружбы. «Мы старались показать, что теннис может быть больше, чем просто спорт. В текущей ситуации это особенно важно», — прокомментировал Андрей свое нынешнее скандальное интервью.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

На этой неделе Рублев стартует на турнире в Гамбурге. Далее — американские турниры на харде, в том числе US Open. На «мейджоре» в Нью-Йорке недопуска россиян не ожидается, так что есть шанс наконец зажечь на «Большом шлеме». Главная же задача Андрея на вторую половину сезона, надо полагать, — обеспечить себе место в топ-8 и отобраться на итоговый «мастерс» в Турин. Шансов защитить Кубок Дэвиса в составе сборной России в этом году из-за санкций не будет — и это, наряду с Уимблдоном, действительное серьезный удар по планам. Хотя гештальт по командным победам у Андрея явно закрыт.

Касаткина

Дарья в этом году вернула себе звание первой ракетки России, пережив очень серьезный двухлетний спад в игре. Правда, титулов у нее в текущем сезоне пока нет, но есть полуфиналы на «Ролан Гаррос», в Риме, Мельбурне и Сиднее. Если Касаткина продолжит в том же духе, то теоретически может вернуться в первую десятку рейтинга. Женский теннис сильно штормит, что дает дополнительные возможности. Конечно, сейчас разговоры о спорте затмевает скандал вокруг каминг-аута теннисистки — накануне она фактически объявила о создании с фигуристкой Натальей Забияко первой публичной однополой пары в нашем спорте. Но, в конце концов, это личное дело девушек. Главное, чтобы разговоры вокруг громкого признания сейчас не отвлекли от игры и Дарья потом не списала это на политические санкции.

На заработки в этом сезоне Касаткиной тоже грех жаловаться. 1,2 миллиона — очень солидные деньги для женского тенниса. Накануне Уимблдона она провела два турнира на травяных кортах в Германии, дойдя в них до четвертьфиналов. Был ли у Дарьи шанс на лондонском «мейджоре»? С учетом сенсационного успеха Елены Рыбакиной, конечно, возможно все. Но в прошлом году россиянка взяла в столице Великобритании всего один матч, и если бы WTA не лишила Уимблдон рейтинговых очков и не было запрета на выступление, много защищать бы на этом турнире Касаткиной не пришлось.

Дарья Касаткина. Фото AFP

На нынешней неделе первая ракетка России уже вылетела с грунтового турнира в Гамбурге. Теперь ждем ее на харде в Сан-Хосе и далее — на Открытом чемпионате США. Отдельно надо сказать про взаимоотношения Дарьи со сборной страны. В прошлом году она стала единственным из наших лидеров, отказавшихся от выступления на Олимпиаде в Токио со ссылкой на «очень сложный и скомканный календарь». Касаткина участвовала в победном Кубке Билли Джин Кинг, но там лидером команды стала Людмила Самсонова. Касаткина за весь финальный отрезок провела два матча — правда, оба выиграла. Защитить титул в этом году не получится из-за санкций. Дарья об этом, видимо, жалеет. Хотя ее фраза, что «нас никогда не вернут», — это явный перебор с эмоциями.

В целом у Касаткиной — лучший сезон с 2018 года, причем перед его началом она явно не ставила себе грандиозных задач. «На нынешний год ставила себе цель быть в топ-15. В итоге оказалась близко к десятке, так что я готова туда вернуться. Все для этого сделаю, но самое главное — это здоровье и желание двигаться вперед», — говорила Касаткина о целях на нынешний сезон в интервью «СЭ». Мешают ли Дарье двигаться вперед санкции? Ответ на этот вопрос каждый может дать сам.