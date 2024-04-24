Мирра Андреева обыграла Таунсенд в первом круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла американку Тэйлор Таунсенд в первом круге турнира в Мадриде — 4:6, 6:1, 7:5.

Игра продолжалась 2 часа 11 минут.

Россиянка сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Таунсенд 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Андреева сыграет с Линдой Носковой из Чехии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 4:6, 6:1, 7:5