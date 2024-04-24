Мирра Андреева обыграла Таунсенд в первом круге турнира в Мадриде
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла американку Тэйлор Таунсенд в первом круге турнира в Мадриде — 4:6, 6:1, 7:5.
Игра продолжалась 2 часа 11 минут.
Россиянка сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Таунсенд 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
Во втором круге Андреева сыграет с Линдой Носковой из Чехии.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мирра Андреева (Россия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 4:6, 6:1, 7:5
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