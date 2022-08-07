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Сегодня, 19:11

Депутат Госдумы Терюшков считает, что Медведева не стоит называть российским теннисистом

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева на турнире ATP в Мексике. Парламентарий добавил, что не считает первую ракетку мира российским спортсменом.

«Во-первых, поздравляю Даниила Медведева с заслуженной победой. Его финальный матч я, как и большинство россиян, не смотрел. После того как теннисист удалил флаг России по требованию Запада, он стал мало интересовать меня и население нашей страны.

Во-вторых, не очень понимаю, что значит «российский теннисист» Д. Медведев. Если живет во Франции и имеет гражданство страны, официально определенной Москвой как недружественная, то, наверное, правильнее было бы писать «французский теннисист российского происхождения».

В-третьих, теннис — прекрасный вид спорта. Но для России он, да, повторял и повторю тут, не может быть ведущим и уж тем более главным. Количество занимающихся 185 тысяч человек при населении в 145 миллионов человек. Это 0,13 процента вовлеченных. Шашками и шахматами россияне увлекаются в разы больше», — написал Терюшков в Telegram-канале.

Ранее Терюшков, который является членом наблюдательного комитета «Химок» предлагал штрафовать за публичную критику судей РПЛ.

В финале турнира в Лос-Кабосе 26-летний Медведев обыграл Норри со счетом 7:5, 6:0. Для первой ракетки мира это первый выигранный финал в 2022 году — последний раз россиянин побеждал в сентябре 2021 года на US Open.

Теннис
Даниил Медведев
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