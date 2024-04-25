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Сегодня, 20:41

Панова не сумела выйти во второй круг турнира в Мадриде в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Александра Панова в паре с мексиканкой Джулианой Олмос уступила Мию Като и Надежде Киченок (Япония/Украина) в первом круге турнира в Мадриде — 7:6 (7:5), 4:6, 7:10.

Игра продолжалась 1 час 58 минут.

В следующем круге Като и Киченок сыграют с победительницами пары Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (Россия) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 2).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8?770?480 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Мию Като/Надежда Киченок (Япония/Украина) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия) — 6:7 (5:7), 6:4, 10:7

Теннис
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