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Сегодня, 13:45

Медведев — лучший теннисист в истории России. Какие рекорды ему осталось побить?

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Российские игроки во главе рейтинга АТР.
Россияне и россиянки на первой строчке теннисных рейтингов.
Новые первые ракетки мира в XXI веке.
Россияне в финалах турниров «Большого шлема».
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Даниил сохранил первую строчку рейтинга АТР и начал свою десятую в карьере неделю во главе мирового мужского тенниса.

26-летний спортсмен установил сразу два российских рекорда. Он превзошел Евгения Кафельникова по времени последовательного пребывания в статусе первой ракетки мира (семь недель против шести) и обогнал Марата Сафина по суммарному нахождению на вершине рейтинга (десять недель против девяти).

Российские игроки во главе рейтинга АТР.
Российские игроки во главе рейтинга АТР.

По времени нахождения на первом месте в рейтинге Медведев сравнялся с Анной Курниковой, которая в 1999-2000 годах недолго побыла лучшей парницей мирового тенниса. Тем не менее до женщин-одиночниц из нашей страны Даниилу пока что очень далеко. Мария Шарапова пять раз поднималась на вершину рейтинга WTA и пробыла на ней 21 неделю. Российским рекордом с 2009 года владеет младшая сестра Марата Сафина Динара, в два захода пробывшая первой ракеткой мира 26 недель.

Россияне и россиянки на первой строчке теннисных рейтингов.
Россияне и россиянки на первой строчке теннисных рейтингов.

Медведев занимает девятое место по времени в статусе первой ракетки мира в XXI веке. Россиянин уже обогнал Марата Сафина (семь недель в XXI веке, две — в XX) и испанца Хуана Карлоса Ферреро. До конца лета Даниил попробует подвинуть также двух американцев — Энди Роддика и Андре Агасси. Достижимыми кажутся также Густаво Куэртен, Энди Маррэй и Ллейтон Хьюитт, а вот думать о борьбе с представителями большой тройки можно будет только через пять лет.

Новые первые ракетки мира в XXI веке.
Новые первые ракетки мира в XXI веке.

Следующих рекордов от Медведева будем ждать по итогам Открытого чемпионата США. В случае выхода в финал Даниил побьет рекорд Марата Сафина по участию в решающих матчах, а защитив титул, сравняется с Сафиным и Кафельниковым по общему побед и станет первым русским, дважды взявшим один «мейджор».

Россияне в финалах турниров «Большого шлема».
Россияне в финалах турниров «Большого шлема».
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Марат Сафин
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