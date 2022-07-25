Медведев — лучший теннисист в истории России. Какие рекорды ему осталось побить?

Даниил сохранил первую строчку рейтинга АТР и начал свою десятую в карьере неделю во главе мирового мужского тенниса.

26-летний спортсмен установил сразу два российских рекорда. Он превзошел Евгения Кафельникова по времени последовательного пребывания в статусе первой ракетки мира (семь недель против шести) и обогнал Марата Сафина по суммарному нахождению на вершине рейтинга (десять недель против девяти).

Российские игроки во главе рейтинга АТР.

По времени нахождения на первом месте в рейтинге Медведев сравнялся с Анной Курниковой, которая в 1999-2000 годах недолго побыла лучшей парницей мирового тенниса. Тем не менее до женщин-одиночниц из нашей страны Даниилу пока что очень далеко. Мария Шарапова пять раз поднималась на вершину рейтинга WTA и пробыла на ней 21 неделю. Российским рекордом с 2009 года владеет младшая сестра Марата Сафина Динара, в два захода пробывшая первой ракеткой мира 26 недель.

Россияне и россиянки на первой строчке теннисных рейтингов.

Медведев занимает девятое место по времени в статусе первой ракетки мира в XXI веке. Россиянин уже обогнал Марата Сафина (семь недель в XXI веке, две — в XX) и испанца Хуана Карлоса Ферреро. До конца лета Даниил попробует подвинуть также двух американцев — Энди Роддика и Андре Агасси. Достижимыми кажутся также Густаво Куэртен, Энди Маррэй и Ллейтон Хьюитт, а вот думать о борьбе с представителями большой тройки можно будет только через пять лет.

Новые первые ракетки мира в XXI веке.

Следующих рекордов от Медведева будем ждать по итогам Открытого чемпионата США. В случае выхода в финал Даниил побьет рекорд Марата Сафина по участию в решающих матчах, а защитив титул, сравняется с Сафиным и Кафельниковым по общему побед и станет первым русским, дважды взявшим один «мейджор».