Медведев сыграет с итальянцем Арнальди во втором круге турнира в Мадриде
Итальянский теннисист Маттео Арнальди обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла в первом круге «мастерса» в Мадриде — 6:4, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 16 минут.
Во втором круге итальянец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7?877?020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Маттео Арнальди (Италия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:4, 6:1
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