Медведев начинает травяной сезон в новом имидже. Превзойдет ли россиянин прошлогодние результаты?

В 2022-м Даниил в июне играл в двух финалах турниров ATP .

Даниил Медведев возвращается к турнирной практике после двухнедельного перерыва. Лучший российский теннисист после раннего вылета на «Ролан Гаррос» отдохнул и психологически разгрузился, а также вновь сменил имидж, сбрив растительность на лице. Так что к травяному сезону-2023 Медведев, можно сказать, подходит посвежевшим и помолодевшим. И явно не прочь пополнить свою коллекцию титулов второй в карьере победой на травяном покрытии. Причем сделать это он может уже в ближайшие дни — на турнире ATP 250 в нидерландском Хертогенбосе.

Лучше, чем на грунте

В прошлом году, напомним, Даниил заранее знал, что на Уимблдоне он, как и все остальные россияне, не сыграет, поэтому особо не экономил силы в июне, приняв участие сразу в трех травяных турнирах — в Хертогенбосе, немецком Галле и испанской Мальорке. Причем добился неплохих результатов — в Хертогенбосе дошел до финала, сенсационно уступив там, правда, местному любимцу Тиму ван Рейтховену. В Галле на ATP 500 он также добрался до финала, пусть и вновь уступил — на сей раз поляку Хуберту Хуркачу. После чего на усталости вылетел в четвертьфинале на ATP 250 на Мальорке от испанца Роберто Баутиста Агута.

Фото Reuters

Получается, за короткий травяной сезон россиянин сыграл сразу в двух финалах, а за весь 2022 год суммарно — только в пяти. Да и в 2021-м его выступления на траве нельзя назвать плохими — тогда на Мальорке он завоевал свой пока единственный травяной титул, а затем добрался до четвертого круга Уимблдона, где в двухдневном пятисетовом противостоянии уступил Хуркачу.

«Играть на траве нелегко. Не могу сказать, что я люблю травяное покрытие, но чувствую себя на нем лучше, чем на грунте. В прошлом году добился на траве хороших результатов. Так что в этом году на Уимблдоне постараюсь сыграть лучше, чем в предыдущие годы», — поделился своими планами Медведев на пресс-конференции после вылета с «Ролан Гаррос».

Тогда же он озвучил свои планы на короткий травяной сезон — Хертогенбос, Галле, где ему очень приятно играть, а также Уимблдон, если, конечно, его туда пустят. В начале июня агент Даниила Лев Кассиль заявил, что визу в Великобританию пока получили только 15 процентов российских теннисистов, не конкретизировав по визовой ситуации самого Даниила. Тем не менее, скорее всего, на Уимблдон Медведева допустят — отсутствие одного из лидеров мирового тенниса по визовым причинам может больно ударить по репутации Уимблдона и британского тенниса.

Фото Reuters

Совместить полезное с приятным

Во время двухнедельного перерыва в турнирной практике Даниил в компании Андрея Рублева успел посетить этап «Формулы-1» в Барселоне, где охотно фотографировался с другими спортивными звездами. В частности, с португальским футболистом «Челси» Жоао Феликсом, а также еще с одним футболистом — Робертом Левандовски из «Барселоны». Причем с поляком они позировали на фоне болида «Феррари». Не обошлось и без фото с экс-чемпионом «Формулы-1» немцем Нико Росбергом. Тогда, в первых числах июня, Даниил был еще с усиками и бородкой, но уже спустя несколько дней коротко подстригся и побрился.

Впрочем, Даниил любит периодически менять имидж. Что же касается его игры на траве, то, в принципе, она совсем не безнадежна, особенно при условии адаптации к покрытию. Турнир в Хертогенбосе (12-18 июня) сам Медведев воспринимает, можно сказать, как репетиционный. Главное для него сейчас — сбросить оставшийся негатив после вылета с Открытого чемпионата Франции и привыкнуть после годичной паузы к травяным кортам.

Хотя почему бы полезное не совместить с приятным и не побороться за шестой титул в 2023 году? В Хертогенбосе россиянин «посеян» под первым номером и начнет со второго круга матчем с экс-чемпионом этого турнира французом Адрианом Маннарино или с 18-летним французским вундеркиндом Артуром Филсом. В любом случае первый «барьер» будет непростым, хотя того же Маннарино в прошлом году в Хертогенбосе Даниил обыгрывал.

Нельзя сказать, кстати, что сетка у Медведева на турнире в Нидерландах выглядит легкой. Да, прошлогодний чемпион ван Рейтховен не играет с февраля, зато уже в четвертьфинале россиянин может сыграть с вернувшимся на корт после двухлетней паузы экс-финалистом Уимблдона Милошем Раоничем из Канады — гигантом с убойной подачей. В полуфинале не исключена игра с Борной Чоричем из Хорватии, а в финале — со вторым «сеяным» итальянцем Янником Синнером, мастером игры на траве французом Уго Умбером или австралийцем Алексом де Минауром. Впрочем, нет никаких сомнений, что в хороший для себя день Даниил способен справиться с любым из этих соперников на любом покрытии. И раз он выиграл грунтовый «мастерс» в Риме, то на траве и подавно способен блеснуть.