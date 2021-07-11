После победы австралийки Эшли Барти на Уимблдоне впору мечтать о возращении в топ американки Наоми Осаки.

Вчера 25-летняя австралийка Эшли Барти выиграла Уимблдон, поплакала на пресс-конференции и оформила 84-ю неделю лидерства в рейтинге WTA (49-ю неделю подряд). Дольше в женском туре не доминировал никто, начиная с сентября 2016 года, когда Серена Уильямс не покидала топ на протяжении трех с половиной лет (с февраля 2013 года). Вроде бы многострадальный женский теннис, наконец, завершил период безвластия и обрел белее-менее стабильную «фронтвумен». Однако это тот случай, когда не знаешь — радоваться или рвать на себе волосы. Ведь нынешний образ Эшли — это кошмар для пиарщиков: несекси, нескандальная, скучная по своей манере игры и в плане общения с публикой. Возможно, сейчас, оказавшись в лучах славы и под страшным давлением, Барти и выдаст что-нибудь яркое, но пока что перед нами самая унылая чемпионка за очень долгий период.

Dreams do come true ? pic.twitter.com/q0RgY4rQmH — Ash Barty (@ashbarty) July 10, 2021

Неудавшаяся крикетистка

Безусловно, у Барти, как и у любого другого спортсмена, есть истории преодоления. Например, сейчас после победы в лондонском финале над Каролиной Плишковой, Эшли рассказала, что легко могла пропустить Уимблдон из-за травмы бедра, которая помешала ей завершить «Ролан Гаррос».

— Для лечения такой травмы нужно два месяца. Так что мое выступление на Уимблдоне — это чудо, — отметила австралийка. — Восстановление было настолько маловероятно, что моя команда скрывала от меня часть информации от врачей. И то, что я выступала в Лондоне без боли — просто невероятно. Сейчас у меня нет никаких опасений по поводу своего состояния — я готова играть и на Олимпиаде, и на US Open. Конечно, какие-нибудь проблемы возникнут — так всегда бывает, это часть жизни спортсмена. Но у меня лучшая команда, и она готова к таким ситуациям.

Барти — всего лишь десятая теннисистка в Открытой эре, которой удалось завоевать два трофея на разных турнирах «Большого шлема» (был еще титул на Открытом чемпионате Франции-2019). Кроме того, Эшли стала первой теннисисткой в нынешнем веке, которая выиграла взрослый Уимблдон после победы на юниорском (в 2011 году). В прошлом это удавалось только троим — Мартине Хингис, Энн Джонс и Амели Моресмо. Даже Мария Шарапова в свое время была лишь финалисткой юниорского травяного «Шлема». При этом Эшли вполне могла и не добраться до нынешнего успеха, поскольку шесть лет назад сделала паузу в теннисной карьере ради того, чтобы переключиться на крикет. Она стала самым результативным игроком в городском чемпионате Брисбена, и имела все шансы стать профи совсем не в теннисе.

Роман с поливальщиком лужаек

А еще Барти оказалась первой австралийкой чемпионкой одиночного женского разряда Уимблдона с 1980-го, когда здесь победила Ивонн Гулагонг. Эта легендарная теннисистка — кумир Эшли. На нынешнем турнире Барти даже выходила на корт в платье с волнистой каймой — в память о фасоне, который полвека назад использовала Ивонн. Как известно, Гулагонг, как и Барти, является представительницей одного из коренных племен Австралии. Впрочем, на этом сходство между двумя чемпионками заканчивается. Ивонн играла в очень эмоциональный теннис, а еще большую часть своей карьеры находилась под жестким прессингом своего тренера Вика Эдвардса. Позднее выяснилось, что этот специалист не гнушался даже сексуальных домогательств к своей воспитаннице, несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте.

?? @ashbarty ? Evonne Goolagong Cawley ??



Whether it's 2021 or 1971, you always remember your first...#Wimbledon pic.twitter.com/djzUM8Buft — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021

Во время турниров тренер и его помощники практически не выпускали Гулагонг из гостиничного номера и запрещали встречаться с противоположным полом. Так что сочувствующие журналисты даже специально затягивали интервью с Эдвардсом, чтобы дать Ивонн возможность сходить на свидание. От тирании легенда австралийского тенниса избавилась только после того, как вышла замуж и переехала из Австралии в Великобританию. О личной жизни Барти известно очень мало, хотя после своей победы на Уимблдоне она и обнималась в подтрибунном помещении с Гэрри Киссиком — своим официальным бойфрендом. Киссик работает поливальщиком лужаек в одном из гольф-клубов Австралии и безуспешно пытается начать карьеру гольфиста.

В 2020 году после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Австралии от Софьи Кенин Барти принесла на свою пресс-конференцию младенца, рассказав, что это ее племянница Оливия. Девочка внесла немного красок в очень сухой имидж Эшли. Но, если посмотреть на соцсети австралийской теннисистки, фото с ребенком — единственные неофициозные проявления в потоке постановочных кадров. Все остальное забито снимками матчей и рекламными промо. Создается полное ощущение, что перед вами — не живой человек, а машина для зарабатывания денег. Конечно, Мария Шарапову тоже в свое время обвиняли чрезмерной нацеленности на заработки. Но поведение российской звезды на корте и за его пределами и образ Барти — это небо и земля.

Взлет Осаки — мечта масс-медиа

Разумеется, это лично дело спортсменки, какой имидж ей выбирать — закрытой от публики пацанки или скандальной сексуальной барышни. Ведь первая ракетка мира — это тоже человек, что и подтвердила Барти, когда ее накануне Australian Open 2021 задержали в супермаркете за несоблюдение антиковидного регламента. Но, то, что ждут болельщики от суперзвезды спорта, — это возможность ее боготворить или ненавидеть, как было в случае с Марией Шараповой. И что сейчас происходит с первым номером мужского рейтинга Новаком Джоковичем. Но Эшли сейчас, увы, дает очень мало поводов для эмоций. Конечно, если вы не фанат австралийских аборигенов и не активист феминистского движения.

Все может очень быстро поменяться, то пока СМИ могут только мечтать о возвращении на топ-уровень американской японки Наоми Осака. Со своими политическими задвигами, с нежеланием ходить на пресс-конференции и странными романами — это настоящий клад для публики и журналистов по сравнению с Барти. Напомню, что Осака взяла паузу для лечения своих психологических проблем и не выступала на Уимблдоне. Теперь мы должны увидеть ее на Олимпиаде в Токио — иначе японцы просто не поймут свою «легионершу». Но на Играх очки в рейтинг не начисляются, так что настоящее спортивное сражение яркой Наоми и унылой Эшли теперь состоится только на стартующем 30 августа US Open.