Веснина и Кудерметова совершили чудо в полуфинале. Елена в четвертый раз сыграет в главном парном матче Уимблдона

Олимпийская чемпионка вернулась и перед Токио дошла до финала Уимблдона. Сможет ли зажечь в Токио?

Уимблдон. Женщины

Парный разряд. Полуфинал

Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия) — 7:6 (8:6), 3:6, 7:5

На Уимблдоне-2021 стоило следить не только за звездными российскими мужчинами, которые выступили по итогам неоднозначно, но и за девушками в парах. Елена Веснина с Вероникой Кудерметовой оставались последними представительницами России, кто еще играл сегодня на главных кортах Лондона. Девушки дошли до полуфинала, где в трех сетах смогли справиться с натиском американско-австралийской пары Кэролайн Доулхайд и Сторм Сандерс. Для Весниной это второй финал турнира «Большого шлема» подряд, хотя меньше чем полгода назад мы были вообще не уверены, увидим ли еще олимпийскую чемпионку в деле или уже нет. Как Елене удалось так быстро восстановиться и чего ждать от парного разряда в Токио?

Два подряд матча на морально-волевых

«Полуфинал с Вероникой Кудерметовой! Невероятный матч, 9:7 в третьем сете, отыграли четыре матчбола. Кто смотрел наш матч? Валидол пригодился? Спасибо всем за поддержку. Двигаемся дальше», — написала Веснина в своем Instagram после четвертьфинала против лидеров посева, чешек Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой. Мало кто ожидал увидеть на такой высокой стадии пару Веснина/Кудерметова, а уж тем более мог поверить в их успех над Крейчиковой с Синяковой. За чешками был многолетний совместный опыт и отличная форма, Веснина с Кудерметовой же играли в паре всего пару турниров, да и вернулась в большой спорт Елена только в марте. Тем не менее за счет быстрых и слаженных действий россиянкам удалось разрушить план чешек на игру, а дальше в третьем сете решающим фактором стал характер. У олимпийской чемпионки Весниной с ним всегда было все в порядке, но и Кудерметова в этом году часто удивляет своей уверенной игрой против грозных авторитетов.

Полуфинал вышел не менее напряженным, чем предыдущая встреча. Складывалось ощущение, что Весниной и Кудерметовой не хватает сил после тяжелого четвертьфинала, и не самая звездная пара турнира Кэролайн Доулхайд и Сторм Сандерс едва не остановила россиянок. После тяжелого, но удачного начала инициатива полностью перешла к соперницам. Второй сет Елена с Вероникой отдали практически без шансов, а в третьем ситуация и вовсе была близка к патовой. 2:5 при отсутствии подачи, везения и нормальной коммуникации. Веснина с Кудерметовой не всегда понимали, что хотят друг от друга, что раз за разом приводило к досадным ошибкам. Этим и пользовались Доулхайд с Сандерс, которые наверняка уже видели себя в финале. А как иначе, ведь у них было три матчбола! Но, видимо, играть на грани — это уже фирменный стиль пары Веснина/Кудерметова.

Doubles final locked in ?



It will be (3) Mertens/Hsieh vs. Kudermetova/Vesnina for the ? championship!#Wimbledon pic.twitter.com/UGTqDIpwvK — wta (@WTA) July 9, 2021

С Кудерметовой в Токио Веснина играть не будет

По окончанию матча сложилось стойкое впечатление, что Веснина наконец-то нашла себе подходящего партнера. Главной проблемой неожиданного возвращения Елены было отсутствие возможности играть в теннис у ее многолетней напарницы Екатерины Макаровой. А представить себе Веснину в паре без Макаровой было на первый взгляд решительно невозможно. В одиночном же разряде Елена особо звезд с неба на позднем этапе карьеру не хватала, делая ставку на пары и микст. Поэтому и в текущем сезоне перед ней встал сразу же ключевой вопрос — с кем играть.

У Весниной как самой опытной теннисистки нашей сборной (Елене 34 года) была возможность выбрать себе в пару любую россиянку — вряд ли бы ей кто-то отказал, да и Шамиль Тарпищев сделал бы все возможное для поиска идеального дуэта перед Олимпиадой. Елена остановилась на Вере Звонаревой, практически сразу заявив о своих планах на игру в Токио именно с ней. Решение крайне неоднозначное, причем вопрос не сколько в квалификации Звонаревой и ее физической форме (в паре с немкой Лаурой Зигемунд Вера остановилась в 1/8 финала этого Уимблдона), а в количестве совместных матчей и тренировок.

Логично было бы наигрывать пару Звонарева/Веснина все турниры перед Играми в Японии, только что на «Ролан Гаррос», что на Уимблдон опытные россиянки заявились раздельно. Елена оба турнира провела с Кудерметовой, и если на французском грунте счастья не сыскала, то в Англии вполне может замахнуться на вторую в карьере победу. Всего это уже четвертый финал Уимблдона для Елены, по этому показателю она среди наших соотечественниц уступает только Наталье Зверевой — у нее девять финалов. Правда, Зверева, начав карьеру под флагом СССР, завершала ее как белорусская теннисистка.

Can you believe it? Well I can't!



Veronika Kudermetova and Elena Vesnina saves THREE match points against Dolehide/Sanders, coming from 2-5 down in the decider to triumph 7-6, 3-6, 7-5.



HERE WE COME, FINAL!



[?: Julian Finney/Getty] pic.twitter.com/n2tj2EZ6Nu — WTA Russians (@WTArussians) July 9, 2021

Главной надеждой для Весниной будет микст с Карацевым

Завтра Веснина с Кудерметовой сразятся за титул с Элизе Мертенс и Се Шувэй. Бельгийско-тайваньский дуэт по сетке убирал крепких сербок, американок, поэтому просто с ними Елене с Вероникой не будет. Но и наши девушки двумя подряд феерическими победами на морально-волевых доказали, что способны на все. И как же жаль, что в таком составе в Токио мы их не увидим. Списки пар олимпийского турнира уже утвердили, изменениям они не подлежит. Тарпищев уверяет, что все пары подобраны исходя из лучших турнирных соображений и пожеланий теннисистов. Только отчего Звонарева с Весниной не сыграли вместе Уимблдон — последний крупный турнир перед Играми, — так до конца и не ясно. Ведь, само собой, фаворитами в Японии будут те, кто наладил связь друг с другом до полуслова. Как в Рио-2016 Веснина с Макаровой...

Wow.What a match that was. Amazing rallies & shot making! #Vesnina-#Kudermetova beat #RolandGarros champs & top seeded pair of #Krejcikova— #Siniakova 6-7, 6-4, 9-7.They saved 4 MP & were down 15-40 at 6-7 before coming thru in 2hr 41 min.They could go all the way here #Wimbledon pic.twitter.com/FXU59Gd29n — SportsTalk (@rajeshworld) July 7, 2021

Впрочем, в Токио у нас остается еще микст, и здесь наши надежды на успех более осязаемые. Аслан Карацев очень хорошо подходит под манеру игры Елены Весниной, и своим выступлением в Париже они доказали, что способны пошуметь и на Олимпиаде. Хотя все началось почти что с шутки — Карацев еще в феврале предложил Елене сыграть вместе на «Ролан Гаррос». На тот момент Елена даже не была уверена, выйдет ли она в итоге в тур после рождения дочери. И в какой будет форме. Аслан же был настойчивым и уверял, что одна из самых титулованных российских игроков в истории не могла растерять свое мастерство. Между ними много схожего — Карацев вышел в топ в 27 лет с самых низов, Елена зимой еще и не помышляла о титулах, а теперь о них пишут едва ли не как о фаворитах Олимпиады. Жаль правда, что на Уимблдоне им выступить вместе не удалось — пара снялась с лондонского «Шлема» без объяснения причин.