Надаль, Джокович и Федерер в одной части сетки, Медведев на нелюбимом грунте. Чего ждать от «Ролан Гаррос»?

У женщин Уильямс даже не в топ-5 фавориток.

«Ролан Гаррос» возвращается в Париж на привычные даты в конце мая — начале июня. За две недели спортсмены разыграют призовой фонд в размере 34 367 215 евро. Вы можете следить за матчами и делать ставки с бонусом для новых игроков — получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Когда пройдет «Ролан Гаррос-2021»

В прошлом году «Ролан Гаррос» первым из турниров «Большого шлема» пострадал от COVID-19. Организаторы еще в марте объявили о переносе на осень. В итоге соревнование прошло с 27 сентября по 11 октября.

В нынешнем году грунтовый мейджор состоится в привычные сроки. Квалификация прошла с 24 по 28 мая, а игры основной сетки будут идти с 30 мая по 13 июня.

Кто сколько заработает

Призовой фонд на парижском мейджоре сократился в сравнении с прошлым сезоном на 10% и составил 34 367 215 евро.

По 1,4 миллиона получат победители в мужском и женском одиночном разрядах, по 750 тысяч — финалисты.

Формат «Ролан Гаррос»

Матчи, как это принято на «Шлемах», длятся до трех выигранных сетов у мужчин и двух — у женщин. Парижский турнир остался единственным, который не ввел правило тай-брейка или супер-тай-брейка в решающей партии.

Пятый сет у мужчин и третий у женщин после счета 5:5 длятся до тех пор, пока один из игроков не получит преимущество в два гейма.

«Ролан Гаррос». Фото AFP

Где смотреть прямые трансляции тенниса

Правами на трансляцию турниров «Большого шлема» на территории России обладает Eurosport. Для освещения турнира будут задействованы оба эфирных канала этой телекомпании, а также работающее на разных платформах приложение Eurosport Player.

Надаль против всех

На парижских кортах в нынешнем году соберутся все игроки из топ-10 рейтинга. Главный фаворит — Рафаэль Надаль. Он выиграл четыре последних «Ролан Гаррос» и является 13-кратным чемпионом французского «Шлема».

Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает поставить на Надаля с коэффициентом 1.81. Если Рафа не выиграет турнир, зайдут ставки за 2.00.

Среди других претендентов — первая ракетка мира Новак Джокович (4.80), Стефанос Циципас (6.50), Александр Зверев (17.0) и Доминик Тим (13.0).

Есть среди соискателей титула и россияне. Шансы на итоговый успех Андрея Рублева БЕТСИТИ оценивает коэффициентом 35.0, второй ракетки мира Даниила Медведева — 50.0, открытия сезона Аслана Карацева — 70.0, а Карена Хачанова — 30.0.

Участники турнира и главные фавориты у женщин

Женщины соберут на «Ролан Гаррос» максимально сильный состав за единственным исключением. Им стала третья ракетка мира Симона Халеп. Она получила надрыв левой икроножной мышцы.

БЕТСИТИ выделяет трех фавориток. Выше всего котируются шансы действующей чемпионки турнира Иги Швентек — коэффициент 3.80.

Победа первой ракетки мира Эшли Барти оценивается коэффициентом 5.50. За 7.00 можно поставить на Арину Соболенко.

Далее идут Гарбинье Мугуруса (12.0), Наоми Осака (15.0) и Серена Уильямс (15.0).

Сколько россиян сыграет, сетка турнира и посев

В основных сетках Открытого чемпионата Франции выступят 15 представителей России — пятеро мужчин и десять женщин.

У мужчин в число сеяных попали Медведев (2), Рублев (7), Хачанов (23) и Карацев (24). У девушек — Вероника Кудерметова (29), Анастасия Павлюченкова (31) и Екатерина Александрова (32).

Даниил Медведев. Фото Reuters

Прогноз от «СЭ»

Жеребьевка определила в одну половину сетки у мужчин Джоковича, Надаля и Федерера. Рубка за место в финале предстоит невероятная. Поэтому прогнозируем, что победитель турнира выйдет именно из верхней половины. Поставить на это можно с коэффициентом 1.37.

В последние годы «Ролан Гаррос» дарил нам немало новых имен в женском теннисе. Предлагаем сделать ставку на новую победительницу «Шлема» с коэффициентом 1.85. Среди претенденток — Соболенко, Гауфф и Свитолина.

Для любителей интересных пари БЕТСИТИ подготовил специальные ставки. Например, можно выбрать того, кто дальше пройдет в противостоянии Надаля и Джоковича: испанец за 1.42 или серб за 2.65.

Можно попытаться угадать, сколько будет пятисетовых матчей — больше или меньше тотал 20.5 с одинаковым коэффициентом 1.85.

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