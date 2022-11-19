Британцы все-таки узнали про женские критические дни. «Уимблдон» разрешил цветные трусы

Революция на самом консервативном теннисном турнире.

Пока Андрей Рублев и Даниил Медведев бились за выход в полуфинал итогового турнира АТР (Андрей — успешно), в Великобритании Всеанглийский клуб тенниса пошел на невероятный шаг — разрешил нижнее белье темного цвета для теннисисток при условии, что оно не превышает по длине их юбки. Устои Запада в очередной раз сотряслись. Что произошло и почему англичанам пришлось корректировать дресс-код?

Почему были запрещены цветные трусы?

Последнее решение — результат почти что вековой борьбы женщин за свои права в теннисе. На Уимблдонском турнире традиционно разрешалось только белое. Это была дань аристократическим традициям — более 100 лет назад, когда в теннис играли настоящие аристократы, негоже было показывать свой пот при игре — неэстетично смотрится. Десятилетия шли, а в Англии все не меняли правила — на травяной корт выходить можно только «альбиносом» в одежде. Это был единственный турнир «Большого шлема» с дресс-кодом, причем настолько жестким.

Хотя попытки бросить ему вызов уже случались. Известный британский модельер Тед Тинлинг делал провокационные платья для девушек, а Гасси Моран в 1949 вышла в кружевных трусах с короткой юбкой. Фотографы, конечно, воспользовались ситуацией, а самого Тинлинга на 33 года отлучили от турнира. Впрочем, сейчас он в Международном зале теннисной славы.

Замечания за вульгарный вид получали и великие Мартина Навратилова и Крис Эверт, в 2007-м в красном нижнем белье вышла Александра Головин — и была уничтожена прессой. Через шесть лет Винус Уильямс по ходу матча заставили переодеть розовые трусы. На пресс-конференции на вопрос журналистов о казусе она ответила эмоционально: «Можете обсудить это дома с друзьями».

Но в 2014 году англичане окончательно уперлись — белое, и никак иначе. Мол, теперь наступит настоящее равенство всех, за это спорт и любят. Правда, про равенство мужчин и женщин не подумали. И вот наконец-то до британцев дошло. Как говорится: где вы были восемь лет?

Винус Уильямс. Фото Global Look Press

В чем проблема?

В месячных. Неоднократно теннисистки говорили о том, как они боятся попасть в объектив фотокамер в «непристойном» виде. Можно долго спорить о том, что естественное не безобразно. Однако объективно кровотечение во время матча может быть не только физически дискомфортно, но и морально — учитывая позиции операторов на уровне земли и контекст, в котором это обсуждается — тема и комиками используется для шуток (смотри кейс Нурлана Сабурова), и в рекламе подается по-разному. Из людей постарше наверняка многие помнят ролик про «белое не надевать».

Приведем несколько мнений.

Тара Мур: «Шесть лет подряд «эти дни» выпадали у меня на крупные турниры! В 2014-м в самый разгар мне пришлось сыграть четырехчасовой матч, и ограниченные туалетные перерывы очень некстати в это время. Мужчины-игроки не понимают, что у нас есть еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться. Пятно на белой форме — это то, о чем тревожатся все женщины. Если подобное происходит — это ужасно унизительно».

Моника Пуиг: «Это точно влияет на спортсменок! Наконец-то люди обратили внимание! Не говоря уже о стрессе из-за того, что на «Уимблдоне» приходится играть в белом и молиться, что в эти две недели у тебя не начнутся месячные».

Та самая Головин: «Женщины, которые приезжают на «Уимблдон», постоянно об этом думают. Никто ничего не говорил, потому что не было никаких происшествий. Женщины просто как-то со всем справлялись. Думаю, организаторы бы серьезно отнеслись к этой теме, если бы люди начали жаловаться. Вообще спортсменкам непросто играть в белом, потому что везде фотографы, а ты скользишь по корту, падаешь, играешь, юбка задирается. Я всегда хотела носить что-нибудь более темное, чтобы чувствовать себя комфортнее».

Ига Свентек. Фото Global Look Press

Как боролись?

На профильных сайтах советуют так называемые менструальные чаши, которые вставляются во влагалище и собирают жидкость, а не впитывают. Это, мол, и гигиеничнее, и экологичнее. Многие спортсменки их используют, Ига Швентек говорила, что «технологии позволили нам продвинуться в решении вопроса», Петра Квитова — что «справиться можно». Но не всем это может быть удобно при рваном ритме игры.

Теннисистки неоднократно высказывались о проблемах с «этими днями» в период Уимблдона. А в этом году дошло и до акций протеста у кортов — с баннерами и митингующими движениями Address the Dress Code. Писать о проблеме стали женские журналы типа Glamour и Stylist, что было совсем не на руку организаторам. Нет, конечно, крайних случаев было мало. Да и по всему миру футболистки, фигуристки и другие выходят соревноваться в критический период, но и масса комментариев накопилась — не выдержала даже 78-летняя ветеран Билли Джин Кинг. British Journal of Sports Medicine опубликовал исследование, что 93% спортсменов испытывали симптомы во время месячных, 67% считали, что это повлияло на их результаты.

И вот наконец Всеанглийский клуб вспомнил про мнение теннисисток:

— Мы стремимся поддерживать игроков и прислушиваться к их отзывам о том, как они могут проявить себя наилучшим образом. Я рада подтвердить, что после консультаций с игроками и представителями заинтересованных групп мы приняли решение обновить правила ношения белой одежды на Уимблдоне. Это означает, что со следующего года женщины и девушки, участвующие в чемпионатах, будут иметь возможность носить цветные трусы, если захотят. Мы надеемся, что эта корректировка правил поможет игрокам сосредоточиться исключительно на своей игре, избавив их от потенциального источника беспокойства, — сказала Салли Болтон, исполнительный директор клуба.

Во многом это следствие давления спортивной общественности и следование тренду — так, в английском футболе сразу несколько клубов Суперлиги поменяли белые шорты на темные, жалуются игроки сборной Англии (она по стечению обстоятельств играет в белом). Даже в консервативном крикете, где традиционно играют в белом, начали высказываться о смене дресс-кода.

Эжени Бушар. Фото Global Look Press

Кроме того, руководство Уимблдона объявило о некоторых итогах года, которые вряд ли приятны конкретно россиянам. Как известно, демократично настроенные британские чиновники не только забивали на проблемы женщин, но и не пожелали видеть у себя россиян. Однако отсутствие мировых звезд вроде Медведева, Рублева или Касаткиной не помешало клубу отчитаться о рекордной посещаемости и второй по объему выручке в истории. Стоит задуматься об общественной кампании за возвращение России и взять пример с женщин. Если у них получилось, то и у нас должно. Хотя бы в теннисе.