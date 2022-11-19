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Сегодня, 10:30

Британцы все-таки узнали про женские критические дни. «Уимблдон» разрешил цветные трусы

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Симона Халеп.
Фото Global Look Press
Винус Уильямс.
Фото Global Look Press
Ига Свентек.
Фото Global Look Press
Эжени Бушар.
Фото Global Look Press
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Революция на самом консервативном теннисном турнире.

Пока Андрей Рублев и Даниил Медведев бились за выход в полуфинал итогового турнира АТР (Андрей — успешно), в Великобритании Всеанглийский клуб тенниса пошел на невероятный шаг — разрешил нижнее белье темного цвета для теннисисток при условии, что оно не превышает по длине их юбки. Устои Запада в очередной раз сотряслись. Что произошло и почему англичанам пришлось корректировать дресс-код?

Почему были запрещены цветные трусы?

Последнее решение — результат почти что вековой борьбы женщин за свои права в теннисе. На Уимблдонском турнире традиционно разрешалось только белое. Это была дань аристократическим традициям — более 100 лет назад, когда в теннис играли настоящие аристократы, негоже было показывать свой пот при игре — неэстетично смотрится. Десятилетия шли, а в Англии все не меняли правила — на травяной корт выходить можно только «альбиносом» в одежде. Это был единственный турнир «Большого шлема» с дресс-кодом, причем настолько жестким.

Хотя попытки бросить ему вызов уже случались. Известный британский модельер Тед Тинлинг делал провокационные платья для девушек, а Гасси Моран в 1949 вышла в кружевных трусах с короткой юбкой. Фотографы, конечно, воспользовались ситуацией, а самого Тинлинга на 33 года отлучили от турнира. Впрочем, сейчас он в Международном зале теннисной славы.

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Замечания за вульгарный вид получали и великие Мартина Навратилова и Крис Эверт, в 2007-м в красном нижнем белье вышла Александра Головин — и была уничтожена прессой. Через шесть лет Винус Уильямс по ходу матча заставили переодеть розовые трусы. На пресс-конференции на вопрос журналистов о казусе она ответила эмоционально: «Можете обсудить это дома с друзьями».

Но в 2014 году англичане окончательно уперлись — белое, и никак иначе. Мол, теперь наступит настоящее равенство всех, за это спорт и любят. Правда, про равенство мужчин и женщин не подумали. И вот наконец-то до британцев дошло. Как говорится: где вы были восемь лет?

Винус Уильямс. Фото Global Look Press
Винус Уильямс.
Фото Global Look Press

В чем проблема?

В месячных. Неоднократно теннисистки говорили о том, как они боятся попасть в объектив фотокамер в «непристойном» виде. Можно долго спорить о том, что естественное не безобразно. Однако объективно кровотечение во время матча может быть не только физически дискомфортно, но и морально — учитывая позиции операторов на уровне земли и контекст, в котором это обсуждается — тема и комиками используется для шуток (смотри кейс Нурлана Сабурова), и в рекламе подается по-разному. Из людей постарше наверняка многие помнят ролик про «белое не надевать».

Приведем несколько мнений.

Тара Мур: «Шесть лет подряд «эти дни» выпадали у меня на крупные турниры! В 2014-м в самый разгар мне пришлось сыграть четырехчасовой матч, и ограниченные туалетные перерывы очень некстати в это время. Мужчины-игроки не понимают, что у нас есть еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться. Пятно на белой форме — это то, о чем тревожатся все женщины. Если подобное происходит — это ужасно унизительно».

Моника Пуиг: «Это точно влияет на спортсменок! Наконец-то люди обратили внимание! Не говоря уже о стрессе из-за того, что на «Уимблдоне» приходится играть в белом и молиться, что в эти две недели у тебя не начнутся месячные».

Та самая Головин: «Женщины, которые приезжают на «Уимблдон», постоянно об этом думают. Никто ничего не говорил, потому что не было никаких происшествий. Женщины просто как-то со всем справлялись. Думаю, организаторы бы серьезно отнеслись к этой теме, если бы люди начали жаловаться. Вообще спортсменкам непросто играть в белом, потому что везде фотографы, а ты скользишь по корту, падаешь, играешь, юбка задирается. Я всегда хотела носить что-нибудь более темное, чтобы чувствовать себя комфортнее».

Ига Свентек. Фото Global Look Press
Ига Свентек.
Фото Global Look Press

Как боролись?

На профильных сайтах советуют так называемые менструальные чаши, которые вставляются во влагалище и собирают жидкость, а не впитывают. Это, мол, и гигиеничнее, и экологичнее. Многие спортсменки их используют, Ига Швентек говорила, что «технологии позволили нам продвинуться в решении вопроса», Петра Квитова — что «справиться можно». Но не всем это может быть удобно при рваном ритме игры.

Теннисистки неоднократно высказывались о проблемах с «этими днями» в период Уимблдона. А в этом году дошло и до акций протеста у кортов — с баннерами и митингующими движениями Address the Dress Code. Писать о проблеме стали женские журналы типа Glamour и Stylist, что было совсем не на руку организаторам. Нет, конечно, крайних случаев было мало. Да и по всему миру футболистки, фигуристки и другие выходят соревноваться в критический период, но и масса комментариев накопилась — не выдержала даже 78-летняя ветеран Билли Джин Кинг. British Journal of Sports Medicine опубликовал исследование, что 93% спортсменов испытывали симптомы во время месячных, 67% считали, что это повлияло на их результаты.

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И вот наконец Всеанглийский клуб вспомнил про мнение теннисисток:

— Мы стремимся поддерживать игроков и прислушиваться к их отзывам о том, как они могут проявить себя наилучшим образом. Я рада подтвердить, что после консультаций с игроками и представителями заинтересованных групп мы приняли решение обновить правила ношения белой одежды на Уимблдоне. Это означает, что со следующего года женщины и девушки, участвующие в чемпионатах, будут иметь возможность носить цветные трусы, если захотят. Мы надеемся, что эта корректировка правил поможет игрокам сосредоточиться исключительно на своей игре, избавив их от потенциального источника беспокойства, — сказала Салли Болтон, исполнительный директор клуба.

Во многом это следствие давления спортивной общественности и следование тренду — так, в английском футболе сразу несколько клубов Суперлиги поменяли белые шорты на темные, жалуются игроки сборной Англии (она по стечению обстоятельств играет в белом). Даже в консервативном крикете, где традиционно играют в белом, начали высказываться о смене дресс-кода.

Эжени Бушар. Фото Global Look Press
Эжени Бушар.
Фото Global Look Press

Кроме того, руководство Уимблдона объявило о некоторых итогах года, которые вряд ли приятны конкретно россиянам. Как известно, демократично настроенные британские чиновники не только забивали на проблемы женщин, но и не пожелали видеть у себя россиян. Однако отсутствие мировых звезд вроде Медведева, Рублева или Касаткиной не помешало клубу отчитаться о рекордной посещаемости и второй по объему выручке в истории. Стоит задуматься об общественной кампании за возвращение России и взять пример с женщин. Если у них получилось, то и у нас должно. Хотя бы в теннисе.

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