Джоковичу простили сагу с прививкой в Австралии. Простил ли Новак своих гонителей?

Сербскому теннисисту помогли то, что сторонники «ковидобесия» проиграли выборы на Зеленом континенте.

Завершающийся сезон для Новака Джоковича выдался непростым и неоднозначным. Великий серб без особых проблем выиграл Уимблдон и в целом редко проваливался на траве и на харде. Однако Джоковича не пустили на любимые US Open и Australian Open. Особенно обидно Новаку должно быть за турнир на Зеленом континенте. Он с большим отрывом лидирует по количеству титулов Открытого чемпионата Австралии и мог выдать рекордную серию по победам кряду.

Однако вместе этого Джокович попал в политический скандал. Новака как яркого символа антипрививочного движения лишили незаконно (по мнению правительства Австралии) полученной визы, а также запретили въезд в страну на три года. Но теперь у Джоковича есть шансы вернуться на корты Мельбурна гораздо раньше.

Новак в январе побывал в австралийской тюрьме и был депортирован

Похоже, что Новак Джокович все-таки приедет на Australian Open. По крайней мере об этом уверенно говорят британские и австралийские СМИ. По данным Guardian, министр иммиграции Австралии Эндрю Джайлс отменит трехлетний запрет на въезд в страну для серба. Чтобы это сделать, министр должен быть уверен, что существуют веские обстоятельства, позволяющие вернуться человеку с аннулированной визой. Джокович автоматически получил запрет на въезд после того, как в январе этого года у него была аннулирована его виза. Прошлое правительство официально признало его угрозой общественной безопасности, потому что он может спровоцировать антипрививочные настроения. Страна долгое время была одной из самых строгих в плане коронавирусных ограничений, за что и получила прозвище «крепость Австралия». Когда Новак приехал в страну для участия в турнире прошлого года, попасть в Австралию можно было только с официально признанной прививкой. С одним допущением.

Отказаться от вакцинации могли только те, у кого были весомые медицинские противопоказания к прививкам. В родном Белграде такие документы Джоковичу оформили, на их основании он и получил австралийскую визу. Однако мало кто верил, что Новак и правда переболел ковидом накануне турнира «Большого шлема». С учетом открыто декларируемых теннисистом взглядов на пандемию визит такого «антиваксера» в страну, только недавно отменившую строгий карантин для всех жителей, выглядел странным. К тому же перед началом турнира в Австралии вновь начала расти заболеваемость ковидом и был риск введения более строгих ограничений. На этом фоне виза Джоковича стала лакмусовой бумажкой для оппозиции. В парламенте бравировали Новаком и утверждали, что коронавирус — это всего лишь сегрегация и для богатых и знаменитых не существует никаких законов. Общество было расколото, а сам вопрос Джоковича вышел даже в плоскость международной дипломатии.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Джоковича обвинили в поддержке массовых беспорядков

Под давлением общественности Джоковича арестовали, а его виза была аннулирована. Уже после того, как он приехал в Австралию, успел потренироваться на местном корте и передать возможную заразу всем окружающим. Но здесь важнее был сам принцип и работа на медиа. Желая доказать, что нет тех, кто выше закона, Новака доставили в спецгостиницу для содержания мигрантов, где он и оставался, пока обжаловал это решение в суде. Причем суд-то Джокович выиграл, апелляция отменила решение об аннулировании визы. Но дальше исполнительная ветвь власти влияет прямым образом на судебную. Министр иммиграции предыдущего правительства Алекс Хоук решает использовать специальные полномочия, чтобы снова депортировать Джоковича. У него действительно были такие возможности, в случаях если лицо представляет исключительную опасность для Австралии и его нахождение в стране не отвечает «общественным интересам».

Аргументация была как раз в публичных высказываниях Новака. Хоук утверждал, что Джокович «воспринимался как талисман сообщества антипрививочных настроений», а следовательно, его присутствие на турнире могло привести к «гражданским беспорядкам». Тем не менее без них все равно не обошлось. Стихийные митинги в поддержку теннисиста собрались у его отеля, а также у посольства Сербии. Президент Сербии Александр Вучич также осудил это решение правительства Австралии. Так вышло, что именно после слов австралийского министра Джокович и стал реальным символом движения антипрививочников. Из-за отказа вакцинироваться Новак пропустит также и US Open-2022, но гораздо важнее для него, что он обретет тысячи новых поклонников. В том числе и в Австралии. Ведь постепенно жители Страны кенгуру стали уставать от строгих мер по санитарной безопасности, тем более что на фоне новых вызовов этого года COVID-19 уже и не выглядел настолько серьезной проблемой.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Майские выборы сменили кабинет правительства на «антипрививочный»

Сторонников полной изоляции становилось все меньше и меньше. Поэтому на выборах в мае этого года предыдущий кабинет национал-либералов потерпел крах, и к власти пришли «зеленые» и лейбористы. А главное, именно лейбористы выдвигали своего человека на пост министра иммиграции. Сторонники этой партии системно критиковали строгие антиковидные правила и настаивали на возвращении к нормам прежней жизни. В частности, Джайлс и его коллеги критиковали и решение Хоука аннулировать визу Джоковича. С июля этого года для получения визы в Австралию больше не нужно предоставлять медицинские документы, а с начала осени для въезда даже не спрашивают тест на ковид. Сам Новак сейчас в Италии на Итоговом турнире ATP. Однако не спросить его про возможную поездку в Австралию в начале следующего года журналисты в Турине не могли. Новак не подтвердил и не опроверг информацию прессы, заявив, что его адвокаты до сих пор ждут официальных документов.

«Пока ничего конкретного. Но мы ждем. Мои адвокаты связываются с правительством Австралии. Это все, что я могу вам сказать на данный момент», — сказал он после победы в первом матче группового раунда финала ATР. И хотя Новак так пока и не получал никаких официальных документов насчет снятия запрета на въезд в страну, по данным местной ABC, решение на самом высшем уровне уже принято. К тому же активно участвует в вопросе местная федерация тенниса. «Я знаю, что Новак хочет приехать к нам, — сказал директор Tennis Australia Крейг Талли австралийскому Associated Press. — Он любит Австралию, и именно здесь он добился наибольшего успеха». Надо отметить, что Талли с самого начала стоял на стороне Новака. Он помогал ему с документами, хотел добиться особого статуса для Мельбурн-парка, где проходит Australian Open, и осуждал резкое решение предыдущего министра. Причина любви к Джоковичу проста — Новак делает турнир интереснее, а значит, богаче.