Рублев с Касаткиной вылетели с US Open из-за американца и украинки. Неудачи в Нью-Йорке

Шансы россиян на титул последнего в этом сезоне мейджора постепенно уменьшаются.

US Open. Третий круг. Одиночный разряд

Женщины

Элина Свитолина (Украина, 5) — Дарья Касаткина (Россия, 25) — 6:4, 6:2

Мужчины

Фрэнсис Тиафо (США) — Андрей Рублев (Россия) — 4:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:1

Циципас, Осака, Рублев — что их объединяет? Эти топ-игроки сенсационно вылетели в третьем раунде US Open. Учитывая непредсказуемость текущего мейджора, все больше походит на то, что обладателем «Шлема» станет совершенно новый теннисист. Но шансы на то, что этим теннисистом окажется россиянин, постепенно уменьшаются. Дарья Касаткина, Андрей Рублев — вне гонки.

Дарья Касаткина. Фото Getty Images

Российско-украинский мир

Элина Свитолина в шестой раз подряд одолела Дарью Касаткину и в третий раз вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Несмотря на то, что на бумаге Свитолина изначально выглядела фаворитом данной встречи, матч легким назвать нельзя.Переломный момент матча наступил при счете 4:4 в первой партии, когда украинка наконец-то реализовала брейк-пойнт после того, как не сделала этого при четырех предыдущих шансах в начале сета. С брейка украинки началась и вторая партия, но Дарья не сдавалась.

Россиянка чаще и успешнее выходила к сетке, хорошо подавала первым мячом, но допустила довольно большое количество невынужденных ошибок (всего 22) и не очень эффективно играла на второй подаче (26% очков) — здесь полное доминирование Свитолиной. Вторая подача Элины имеет среднюю скорость около 130 км/ч — что-то запредельное для женского тура. Были и затяжные, красивые розыгрыши, в которых обе девушки были хороши, но украинка, казалось, больше в них рисковала и по делу одержала победу над россиянкой.

Отметим, что никакихполитических инцидентов между девушками замечено не было. После историй с фото на Олимпиаде и Паралимпиаде многие боялись подвоха. Тем более, что Элина несколько лет назад жаловалась на российских болельщиков на Кубке Кремля. Но в Нью-Йорке атмосфера на корте была приятной, соперницы улыбались по ходу матча и спокойно пожали друг другу руки после его окончания.

В четвертом раунде Свитолина встретится с 12-м номером посева Симоной Халеп. Хотя румынка обладает тем, чего так отчаянно хочет Элина — титулом «Большого шлема» — у Свитолиной есть небольшое преимущество: в личных встречах она ведет 5-4. Последний раз девушки играли в круговом турнире финального турнира WTA 2019 года в Шэньчжэне, где украинка вышла победительницей со счетом 7:5, 6:3.

Нью-Йоркская публика помогла Тиафо в матче с Рублевым

В отличие от девушек, Рублев с Тиафо во взрослом туре ни разу друг против друга не играли. Но в 2014-м американец одолел тогда первую ракетку мира среди юниоров как раз на US Open. В прошлом сезоне Фрэнсиса остановил в четвертом раунде Открытого чемпионата по теннису США Даниил Медведев, в этом году Рублев этого сделать не смог.50-й номер мирового рейтинга переиграл Андрея со счетом 4:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:1, став первым американцем, вышедшим в четвертый раунд турнира два раза подряд после Марди Фиша и Энди Роддика в 2011-12 годах.

У Тиафо похожий с Рублевым стиль игры: он резкий, взрывной парень, как шоумен на корте. И этот американский шоумен во втором сете привлек нью-йоркскую публику для помощи во втором сете, и это сработало. Под крики «Вперед, Фрэнсис!», — в третьей партии Тиафо одолел Рублева на тай-брейке. Не обошлось и без ошибок Андрея — слишком много двойных (5 только за третий сет).

У Фрэнсиса был шанс завершить игру в свою пользу еще в четвертой партии, но Андрей дожал и вывел встречу в пятисетовый формат. К сожалению, россиянину это не помогло. Тиафо выглядел гораздо свежее, сильнее и интереснее в концовке матча. Казалось, что у Андрея иссякли все силы. Сет чудом не завершился разгромным счетом 6:0. Но можно постараться понять и Рублева — матч закончился довольно поздно — в 02:00 по местному времени, он был продолжительным — 3 часа 48 минут, плюс — американская публика.

This is what it means ?@FTiafoe brought his A GAME to the #USOpen tonight ? pic.twitter.com/vsJRRCnrUB — ATP Tour (@atptour) September 4, 2021

В послематчевом интервью Тиафо назвал поддержку трибун основной причиной победы. Видимо, играть вопреки — постоянная фишка Джоковича и фишка Медведева на US Open в 2019-м, а не Рублева. В нижней части сетки из топ-8 сеяных остался только Даниил. Хотелось и предполагалось вновь увидеть русский полуфинал на «Большом шлеме», но звезды решили иначе. Сможет ли теперь Тиафо помешать добраться Даниилу до заветного трофея? Или это сделает раньше Эванс, Шварцман?

Правда, другой части сетки еще остается Аслан Карацев. Так что теоретически еще не исключен российский финал. Что касается Тиафо, это был лишь третий пятисетовый триумф в его карьере из 13 попыток. В итоге он совершил 69 виннерсов (включая 23 эйса) при 59 невынужденных ошибках. Следующий соперник американца — Феликс Оже-Альяссим.