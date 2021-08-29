«Медведев и Зверев не должны думать о том, как свергнуть Джоковича». Интервью Мыскиной о US Open

Бывшая вторая ракетка мира рассказала, за кем следить на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке.

В последний понедельник лета, 30 августа, стартует основная сетка Открытого чемпионата США по теннису. Новак Джокович охотится за 21-м «Шлемом», но Даниил Медведев и Александр Зверев попытаются ему в этом помешать. В женском туре основными фаворитами считается первая ракетка мира Эшли Барти и действующая чемпионка US Open Наоми Осака. В интервью корреспонденту «СЭ» Анастасия Мыскина, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, рассказала, чего она ожидает от российских теннисистов, способен ли кто-то остановить Джоковича и далеко ли сможет пройти по турнирной сетке Анастасия Павлюченкова.

Павлюченкова получает уверенность от брата

— Женский тур в этом сезоне непредсказуем. Прогнозы тут делать бессмысленно, но кого бы вы хотели видеть в женском финале US Open?

— Насчет прогнозов согласна. Каждый турнир «Большого шлема» мы видим, что происходит нечто необычное. Кто-то выстреливает, кто-то преподносит сюрпризы. В Нью-Йорке, как мне кажется, нас удивит кто-то из молодых. Я бы европеек назвала. Мне нравится, как играют чешки.

— Крейцикова?

— Да. Я ей очень симпатизирую. Еще мне нравится полячка Свентек. Эти девчонки играют очень разнообразно. Барти тоже в принципе не ветеран, хотя мы о ней уже давно слышим. Те девочки, которые сейчас выступают и выигрывают «Большие шлемы», будут побеждать и дальше.

— Понятно, что на «Ролан Гарросе» создались определенные условия для того, чтобы Анастасия Павлюченкова вышла в финал: Барти снялась из-за травмы, произошел инцидент с Осакой и журналистами. Возможно ли такое на этом турнире?

— Я очень рада за Настю. Считаю, что она давно была способна показывать очень хорошие результаты. Я верила в нее с тех времен, когда я работала в сборной. Павлюченкова — одна из тех, кто мне очень нравится по игре, по поведению. Мне кажется, сейчас она набирается определенного опыта. Через те же поражения. Она уже понимает и чувствует себя, поэтому ей немножечко легче, с одной стороны. Настя наконец-то определилась со своей командой, это тоже немаловажно. Она меняла тренеров не так часто, но изменения были. Та уверенность, которую она сейчас получает от брата, — это очень круто. Желаю им дальнейшего развития.

— Вы разделяете мнение, что сейчас у Анастасии подъем и в форме, и в карьере? Шамиль Тарпищев говорил, что ей мешали постоянные травмы, но сейчас она приобрела уверенность в своих силах. Мы видели это на Олимпиаде. А в Нью-Йорке еще и ее любимое хардовое покрытие.

— Когда ты набираешь определенную форму, уже не важно, на каком покрытии ты играешь. Ты настолько хорошо чувствуешь себя и знаешь, как и что тебе нужно сделать на корте для того, чтобы победить. Помимо того, что сказал Шамиль Анвярович, опыт играет большую роль.

У Джоковича не лучшее состояние

— Сейчас Зверев, Медведев и Циципас много говорят о том, что они намерены, грубо говоря, скинуть Джоковича с пьедестала, что они не дадут ему завоевать 21-й «Шлем». И создается впечатление, что они сконцентрированы не на себе, а на том, чтобы остановить Новака. Не кажется ли вам, что сейчас может выстрелить тот, от кого меньше всего ждут?

— Я вообще всегда очень осторожно высказываюсь по поводу мужского тенниса. Мне кажется, это другая планета, несмотря на то что один и тот же вид спорта. Вообще ребята в последнее время очень много говорят. Именно те, кого вы упомянули. А выигрывает тот, кто больше делает. Поэтому все-таки надо правильно концентрироваться. Не на том, как помешать Джоковичу, а как самому хорошо сыграть. Мы обсуждали на нашем турнире (благотворительный турнир «Победим вместе». — Прим. «СЭ»), способен ли выиграть Джокович. После Олимпиады, думаю, его состояние будет немного не таким воодушевленным, как до Токио. Здесь многие этим могут воспользоваться.

— А у олимпийского чемпиона Александра Зверева тогда будет наоборот?

— Молодые все равно более эмоциональны. Они хуже контролируют эмоции. А Джокович уже столько лет выигрывает и столького еще хочет добиться. Поэтому говорю, что будет интересно.

— Можно ли из российских теннисистов назвать темной лошадкой Андрея Рублева? Понятно, что он игрок мировой десятки, но все равно от него ожидают меньшего, чем от Медведева.

— Он не темная лошадка. Я уверена, что наши ребята могут показать классный результат. Они классно играют. Хачанов хорошо сыграл на Олимпиаде и может развить успех в Нью-Йорке.

Анастасия Мыскина

Родилась 8 июля 1981 года в Москве.

Победительница «Ролан Гаррос» (2004).

Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде.

Двукратная обладательница Кубка федерации (2004, 2005).

Победительница 10 турниров WTA в одиночном разряде.