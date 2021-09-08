Ее уже сравнивают с Шараповой и Сереной. Главную сенсацию US Open отец растил в «армейском стиле»

Лейла Фернандес — новая суперзвезда женского тенниса — родилась в семье эквадорца и филиппинки, а представляет Канаду.

Лейла Фернандес произвела фурор в теннисном мире, одолев в четвертьфинале Открытого чемпионата США украинку Элину Свитолину, а в третьем круге выбив японку Наоми Осаку. 19-летняя канадка стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в полуфинал US Open со времен Марии Шараповой в 2005 году. Кроме того, Лейла — первая юниорка с 1999 года, победившая на одном «Шлеме» двух соперниц из взрослого топ-5. Двадцать два года назад такое же достижение покорилось 17-летней на тот момент Серене Уильямс.

Let's hear it for the teens!



19-year-old Leylah Fernandez becomes the youngest #USOpen semifinalist since @MariaSharapova in 2005. pic.twitter.com/TqdwK7KxuM — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Фернандес, которая в начале этого года завоевала свой первый титул в карьере в Монтеррее, большую часть сезона 2021 года показывала посредственные результаты, зато в Нью-Йорке пережила оглушительный успех. Но кто она такая?

Футбольные знания

У Фернандес интересные корни и спортивная семья: ее отец Хорхе — бывший профессиональный футболист эквадорского происхождения, игравший по всей Южной Америке, а мать Ирен Эксевеа — филиппинская канадка. Она вторая из трех детей, ее старшая сестра Джодеки — стоматолог, младшая сестра Бьянка Джоли — тоже теннисистка, но во взрослом туре еще не дебютировала.

Лейла родилась и выросла в Монреале, но после ее успеха на национальных турнирах в возрасте 12 лет вся семья переехала во Флориду. В США, где сконцентрированы теннисные таланты, сестры Фернандес смогли сосредоточиться на своей спортивной карьере.

Отец Лейлы одновременно является и ее тренером совместно с Роменом Дериддерем. Хорхе Фернандес позаимствовал свои знания из футбола, чтобы помочь Лейле освоить теннис, когда в 10 лет она захотела играть на более серьезном уровне. По словам аналитика ESPN Ренне Стаббс (которая общалась с семьей Фернандес), стиль тренировок Хорхе «напоминал армейский режим». Но в итоге это помогло Лейле обрести уверенность в своих силах и соревновательных навыках на долгие годы.

Обладательница юниорского «Большого шлема»

Несмотря на небольшой спад в карьере в 2021 году до титула в Монтеррее, девушка была очень успешной в юниорах. Фернандес завоевала титул Открытого чемпионата Франции 2019 года в одиночном разряде среди девушек, обыграв в финале американку Эмму Наварро. Она стала первой канадкой, выигравшей юниорский титул «Большого шлема» среди девушек, со времен Эжени Бушар на Уимблдоне 2012 года. В 2019 году Лейла Фернандес была в ударе: в начале года она вышла в финал Australian Open в одиночном разряде среди девушек, но уступила датчанке Кларе Таусон, «посеянной» под первым номером.

Фернандес представляла Канаду на Олимпийских играх в Токио, тем самым осуществив свою мечту. Несмотря на звездный состав канадских теннисистов (с Феликсом Оже-Альяссимом, но без Дениса Шаповалова), она была отобрана для участия в Играх в команду из шести спортсменов вместе с экс-четвертой ракеткой мира Бьянкой Андрееску. Лейла прошла первый круг, обыграв украинку Даяну Ястремскую, но во втором раунде наткнулась на победительницу «Роллан Гаррос» — 2021 Барбору Крейчикову из Чехии и выбыла из соревнований.

Может поехать на Итоговый турнир

Независимо от того, как закончится полуфинал с Ариной Соболенко, Лейла в будущий понедельник поднимется на несколько десятков позиций в мировом рейтинге WTA. На старте турнира она занимала 73-е место, если проиграет в полуфинале, станет 36-й, если выиграет — 28-й, если возьмет титул US Open, то станет 21-й ракеткой мира и сможет претендовать на поездку в Шеньчжень на Итоговый турнир при условии, что Мария Саккари проиграет Каролине Плишковой в четвертьфинале.

И все же, чтобы туда добраться, девушка должна обыграть очень серьезных соперниц. Арина Соболенко — талантливая 23-летняя звезда из Белоруссии. То, что она уже вышла в полуфинал ТБШ, — историческое событие для ее карьеры и белорусского тенниса. Эксперты в предстоящей встрече отдают предпочтение Арине, но считают, что матч будет упорным. Ранее девушки на официальных турнирах друг против друга никогда не играли. Независимо от того, как закончится встреча, она достойна внимания — ожидается настоящий экшн, ведь играют две остроатакующие теннисистки.