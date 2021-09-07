Лучший теннисист России в третий раз подряд вышел в топ-4 Открытого чемпионата США.

US Open. Мужчины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:3, 6:0, 4:6, 7:5

Первый четвертьфинал Открытого чемпионата США в мужском разряде должен был стать практически формальностью. Да, Ботик ван де Зандсюлп показывал чудеса в Нью-Йорке, главным из которых стала победа над аргентинцем Диего Шварцманом в 1/8 финала. Но вряд ли кто мог себе представить, что после пятисетового испытания у голландца останутся силы на Даниила Медведева. Россиянин до встречи с Ботиком играл практически безошибочно и не отдал соперникам ни сета. Так почему у Медведева возникли проблемы и стоит ли переживать за дальнейшие перспективы второй ракетки мира?

Ботик ван де Зандсюлп. Фото Getty Images

Ботика зря записывали в проигравшие до самой игры

Перед стартом игры многие рассуждали не о возможном победителе, а о продолжительности встречи. Справится ли Даниил за час с небольшим или один сет все-таки возьмет представитель Нидерландов? И надо признать, что в начале матча ожидания вполне оправдывались. Медведев был гораздо свежее физически, увереннее в себе, да и разница в уровне мастерства бросалась в глаза. У Ботика в Нью-Йорке было две пятисетовых игры и две четырехсетовых, поэтому к концу второй недели US Open запас сил уже был на исходе. Даниил выдал 14-сетовую победную серию. И мало кто мог представить, что ее остановит ван де Зандсюлп, особенно после двух проигранных партий на старте. Он стал самым низкорейтинговым четвертьфиналистом Открытого чемпионата США с 2016 года, когда в тур возвращался Хуан Мартин дель Потро. И то это было приглашение по wild card, подобных перформансов от малоизвестных теннисистов в Америке мы давно не видели.

Но это не значит, что взлет ван де Зандсюлпа — это совсем уж редкий кейс. Стоит вспомнить хотя бы про Аслана Карацева, который в начале года пробился до полуфинала Australian Open и стал первым в истории игроком Новой эры в топ-4 на дебютном турнире «Большого шлема». Аслан перед стартом турнира в Австралии был 112-м, Ботик — 117-м, и также до текущего турнира голландец ни разу не попадал в сферу внимания мировых спортивных СМИ. Карацев, выдав свой лучший теннис в жизни в Мельбурне, не затерялся в дальнейшем и на других больших турнирах, так что и ван де Зандсхулп вполне может закрепиться если не в топе ATP, то рядом с лучшими. Хотя бы потому, что по игре он мало сегодня чем уступал Медведеву. К третьему сету преимущество в «физике» было уже не столь очевидно, плюс Ботик начал лучше понимать стиль игры Даниила. Стал меньше ошибаться, действовать агрессивнее на корте и вполне уверенно взял сет с несколькими брейками. Особенно хорош ван де Зандсюлп был на подаче: Медведев на протяжении нескольких геймов не знал, что противопоставить преобразившемуся сопернику.

Даниил Медведев и Ботик ван де Зандсюлп. Фото Getty Images

В полуфинале — снова молодежь

Даниила и самого первые два сета словно усыпили. Во второй половине матча он продолжал играть на своем высоком уровне, но и близко не чувствовался тот уровень концентрации и желания, как в первые минуты. Этим и воспользовался ван де Зандсюлп, перехватив инициативу. В четвертой партии игра стала равной, и со стороны точно никто бы не сказал, что сражаются вторая ракетка мира и парень из второй сотни. Ботик показал отличную психологическую устойчивость и терпение. Пусть практически по всем статистическим показателям впереди был Медведев, за счет удачи и выучки голландец взял несколько важных геймов. А главное — отыграл матчбол.

В этот момент стало уже не до шуток. Итоговую победу Даниил оформил только за счет нескольких оплошностей ван де Зандсюлпа в самом конце. Он выдал две двойные ошибки подряд на решающем розыгрыше и позволил Медведеву получить три матчбола. Такое преимущество Даниил уже не отдал. Главное позади, Медведев третий год подряд в полуфинале US Open. Еще один важный момент — он гарантировал себе по итогам турнира сохранение второй строчки мирового рейтинга. Погоня за Джоковичем в текущих реалиях не представляется возможной, но и Александр Зверев даже в случае завоевания титула не сможет обойти россиянина.

И все же повод задуматься Даниилу после четвертьфинала определенно будет. Он контролировал матч на протяжении двух сетов и практически на ровном месте едва не отдал игру. В интервью сам теннисист объясняет проблемы сменой сторон — ему сложно было подавать против солнца, но разве это оправдание для игрока его калибра? «Все дело в сопернике, — говорит Медведев. — Я практически не ошибался, сделал шесть брейков. Затем включился Ботик, сильно повысил свой уровень». В начале игры Медведев играл скорее на задней линии и только ближе к концу матча стал выходить вперед. Даниил объяснил это игровой ситуацией — в первом и втором сете не было необходимости рисковать. А вот после третьего пришлось что-то изобретать. Проверим, хватит ли ему креатива на следующий круг, где также будут темные лошадки. Ни с 21-летним Феликсом Оже-Альяссимом, ни с 18-летним Карлосом Алькарасом Медведев еще не встречался, поэтому придется импровизировать. Как вариант — реанимировать свой коронный твиннер, над которым Даниил пообещал поработать. А еще подучить имена соперников — ван де Зандсюлпа он выговорил только с пятой попытки.