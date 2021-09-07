Матч олимпийской чемпионки против Каролины Плишковой был почти равным, но теннисистке из Чехии помогла удача

US Open. Женщины. Одиночный разряд. Четвертый круг



Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — 7:5, 6:4

Единственной россиянкой на US Open к 1/8 финала оставалась Анастасия Павлюченкова. После российского дерби, в котором Настя встречалась с перспективной Варварой Грачевой, нужно было выигрывать у чешки Каролины Плишковой. Счет личных поединков был не в пользу россиянки, хотя пару последних матчей выиграла именно она.

Эксперты отдавали победу тому, у кого будет проходить первая подача. Еще в интервью после предыдущей игры с Грачевой Настю спрашивали, как она собирается готовиться к матчу с чешкой, намекая, что будет самым важным. Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе говорила «Рейтингу букмекеров», что, возможно, Павлюченкова сейчас не в лучшей форме и чего стоит опасаться от чешки:

— Настя Павлюченкова сыграет с Каролиной Плишковой в следующем круге. Есть ощущение, что пик формы Насти Павлюченковой уже прошел, и был он где-то на «Ролан Гаррос». Хотя и сейчас она играет стабильно и вроде бы неплохо, но Плишкова может быть опасна. Во-первых, из-за подачи. Хоть и были сложные моменты на этом турнире у Каролины, но она блестяще подавала.

Две партии по одному сценарию

Начался матч трудно, как и предсказывалось, — Павлюченкова отдала свою подачу, завершив гейм двойной ошибкой. Правда, тут же отыгралась, подловив на неточностях уже чешку. Затем до самой концовки сета борьба была примерно равной — соперницы неплохо подавали, не всегда могли четко принять подачи друг друга и попеременно выигрывали свои подачи. Казалось, дело шло к тай-брейку, но Плишкова сумела заработать тройной сетбол. Настя же отыграла только два мяча. Хоть Павлюченкова и уступила в этой партии, но надежда на общий успех оставалась — не так уж и «размазала» соперницу чешка, как это предсказывалось экспертами.

Прекрасно началась для олимпийской чемпионки вторая партия — сначала то был взаимный обмен неточностями, но потом Павлюченкова заработала первый брейк-поинт. Реализовать его сразу не удалось, пришлось помучиться — в гейме пять раз было ровно. И все-таки россиянка сумела сделать долгожданный брейк, увеличив шансы на борьбу. Но тут повторилась ситуация первой партии, когда Настя сделала обратный брейк сразу в следующем гейме. Только на этот раз это была Каролина, которая чуть в менее затяжном гейме, но все-таки вернула брейк. И вновь дальше пошла равная борьба, которая закончилась в самой концовке. На своей подаче Павлюченкова несколько раз ошиблась с форхэнда и в итоге проиграла гейм, сет и матч Плишковой.

Равная игра

Итог закономерен, но обиден — все-таки борьба была со всех сторон, и шансы были у обеих теннисисток. Даже статистика говорит, что игра была абсолютно равной — процент первой подачи и то был больше у Павлюченковой. Чуть меньше набранных очков оказалось у россиянки — 67 против 77, но никакого разгромного преимущества чешки не наблюдалось. Не хватило Насте эмоций, нервов или просто умения собираться — непонятно, но это все было не столь критично. Оттого, вероятно, еще более обидно.

Так что четвертьфиналисткой US Open становится Каролина Плишкова. Она сыграет с победительницей пары Бьянка Андрееску — Мария Саккари. Других россиянок в одиночном разряде не осталось, так что в Нью-Йорке российские болельщики могут переживать только болеть за Даниила Медведева, который как раз успешно вышел в четвертьфинал и сегодня выйдет на матч против голландца Ботика ван де Зандсхульпа.

Для Павлюченковой же этот результат — далеко не максимальный. В 2011 году она уже играла в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Если брать все турниры «Большого шлема», то в этом году Настя пробилась в финал «Ролан Гарроса», где уступила Барборе Крейциковой. Так что россиянке впору задуматься над снятием чешского проклятия — наконец собраться со всеми силами и выйти на пик карьеры.