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Соперник Медведева готовится много бегать. Как пройдут полуфиналы US Open?

Тимур Ганеев
Тимур Ганеев
Корреспондент
Сегодня, 00:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Соперник Медведева готовится много бегать»

№ 8522, от 10.09.2021

Даниил Медведев и Феликс Оже-Альяссим. Фото Getty Images Новак Джокович. Фото Getty Images Александр Зверев. Фото Getty Images
Даниил Медведев и Феликс Оже-Альяссим. Фото Getty Images
Теги:
Сможет ли Новак взять реванш у Зверева за поражение в Токио-2020, а Медведев — снова обыграть ученика Тони Надаля.
Даниил Медведев.Медведев впервые проиграл сет на US Open-2021, но выполнил программу-минимум. Даниил — в полуфинале

Новак Джокович, Даниил Медведев и Александр Зверев предсказуемо добрались до топ-4 US Open. Для серба это шестой выход в полуфинал американского «мэйджора» за последние 10 лет, для россиянина — третий подряд, для немца — второй. Все трое сейчас находятся в отличной форме, а Медведев и Зверев практически не встретили сопротивления на своем пути, проиграв всего по одному сету за пять матчей.

Третий «сеяный» Стефанос Циципас не выдержал давления болельщиков и оппонентов, обвинявших его в частных туалетных тайм-аутах. В третьем круге грек проиграл 18-летнему испанскому вундеркинду Карлосу Алькаресу, а тот, в свою очередь, уступил в четвертьфинале 21-летнему Феликсу Оже-Альяссиму. Для канадца это первый в карьере выход в 1/2 финала турнира «Большого шлема». Более того, он стал самым молодым полуфиналистом US Open после Хуана Мартина Дель Потро в 2009 году. 12 лет назад аргентинец сенсационно взял титул, обыграв в сумасшедшем пятисетовом финале Роджера Федерера. Кстати, Дель Потро находится в Нью-Йорке и пообещал посетить полуфинал Оже-Альяссима и Медведева.

Нужно получше завязать шнурки, потому что придется много бегать

Даниил Медведев сейчас находится в невероятной форме. Об этом говорит даже Новак Джокович, который считает россиянина фаворитом турнира. Впрочем, как бы глупо это ни звучало, но полуфинал будет первой серьезной проверкой Даниила в Нью-Йорке. В одной четверти сетки с ним играли Каспер Рууд, Диего Шварцман, Григор Димитров, Алехандро Давидович Фокина. Но всех их удалось избежать. Причем Рууд и Шварцман вылетели от 117-й ракетки мира Ботика ван де Зандсюлпа.

Даниил тоже помучался с представителем Нидерландов, впервые уступил партию на US Open, а в четвертом сете получил максимальное сопротивление оппонента (все решили две двойные ошибки подряд на подачи голландца).

Даниил Медведев.Последний из россиян. Медведев рвется к титулу US Open

— У Медведева выдался очень тяжелый «мастерс» в Торонто, начиная с первого матча с Бубликом, — рассказал «СЭ» известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков. — Потом он много мучился в Цинциннати, где допускал много несвойственных ошибок на харде. Но по итогам двух «мастерсов» можно было смело сказать, что он готов к US Open. Смотрю каждый его матч на турнире и могу сказать — с Эвансом Медведев играл нереально здорово. Движение по корту, плотность ударов, психология. Судя по этим показателям, он должен был в трех сетах выиграть и следующий матч. Он чуть затянулся, но Даниил потратил не так много сил. А вот в полуфинале ему придется поработать по максимуму. Оже-Альяссим играет в очень неудобном стиле. Плюс он отыграл всего 1,5 сета в четвертьфинале из-за травмы Алькареса и будет свеженьким.

До этого Медведев играл с канадцем всего один раз — во втором раунде «мастерса» в Торонто три года назад. Тогда Даниил выиграл на тай-брейке решающего сета, хотя его оппонент тогда не был даже в первой сотне рейтинга. Сейчас Феликс уже 15-я ракетка мира. Во многом это стало возможно благодаря сотрудничеству с Тони Надалем. По словам теннисиста, дядя Рафы помог ему повысить стабильность, улучшить движение и концентрацию.

Оже-Альяссим проводит выдающийся год. Дошел до четвертого круга Australian Open, до четвертьфинала Уимблдона, а также стабильно доходил до четвертьфиналов/полуфиналов крупных турниров. На US Open он отравил домой крепкого испанца Роберто Баутисту Агута и американца Фрэнсиса Тиафо, который ранее выбил из борьбы Андрея Рублева.

— Медведев будет очень уверен в себе, — подчеркнул Оже-Альяссим. — Чтобы его обыграть, мне нужно хорошо подавать, быть стабильным во всех аспектах. В то же время нужно постараться на него давить, но это будет непросто. Я должен быть готов к его лучшей игре. Нужно будет получше завязать шнурки, потому что придется много бегать. Надеюсь, что зрителям будет интересно.

Александр Зверев. Фото Getty Images
Александр Зверев. Фото Getty Images
Александр Медведев и&nbsp;Александр Зверев.«Медведев и Зверев не должны думать о том, как свергнуть Джоковича». Интервью Мыскиной о US Open

Буду готов играть пять сетов, пять часов

Вторая пара полуфиналистов регулярно сражаются друг с другом. В этом году они пересеклись трижды. На ATP Cup и в четвертьфинале Australian Open успех праздновал Джокович, а в полуфинале Олимпиады сильнее оказался уже Зверев, впоследствии ставший олимпийским чемпионом. Этот успех окрылил Сашу. Он буквально катком прошелся по своим соперникам на «мастерсе» в Цинциннати и показывает суперигру на US Open. Букмекеры хоть и считают фаворитом серба, но сам Новак осторожен в прогнозах.

— Концовка Олимпиады получилась для меня эмоционально очень тяжелой, — признался Новак Джокович. — Я доминировал вплоть до полуфинала. Против Зверева вел 6:1, 3:2, но потом моя игра развалилась. Соперник начал очень хорошо читать мою подачу. Сам Саша подает замечательно, выигрывает много легких очков. И вот внезапно он уже выиграл, а потом заслуженно взял золото. С тех пор Зверев не проиграл ни матча. Он в фантастической форме, в лучшей в туре после Медведева. Но это пятисетовый формат. Это «Большой шлем». Конечно, в последние годы он очень хорошо выступает в Нью-Йорке, в прошлом году был в паре очков от титула. Я знаю, что будет борьба — еще более сложная, чем с Берреттини. Но я к ней готов. Чем дольше будет длиться наш матч, тем больше у меня шансов. Я буду готов играть пять сетов, пять часов, сколько потребуется.

Новак Джокович. Фото Getty Images
Новак Джокович. Фото Getty Images

Четвертьфинал Джоковича с Маттео Берреттини продолжался 3,5 часа. А первый сет и вовсе затянулся на 77 минут. Новак его проиграл, но затем уверенно взял три партии подряд. После 17 невынужденных ошибок в первом сете первая ракетка мира практически перестал ошибаться, повысил качество первой подачи и нейтрализовал атакующую игру итальянца, став с легкостью справляться с его мощнейшим форхендом.

Зверев свой четвертьфинал у Ллойда Харриса выиграл намного быстрее. Для 16-й победы подряд ему потребовалось чуть более двух часов. Мощная борьба была только в первом сете. Теннисисты уверенно брали свои подачи и довели дело до тай-брейка. В нем представитель ЮАР вел 5:3, а затем имел сетбол (6:5), но в итоге проиграл партию.

Харрис так разозлился, что кинул на корт две бутылки воды. Судья пропустила эпизод, так как в этот момент разговаривала со Зверевым. В итоге Ллойд избежал наказания, сказав, что бутылки просто выскользнули у него из руки. В итоге Харрис, Зверев и судья помогали болбоям вытереть корт, чтобы продолжить игру.

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