Соперник Медведева готовится много бегать. Как пройдут полуфиналы US Open?

Сможет ли Новак взять реванш у Зверева за поражение в Токио-2020, а Медведев — снова обыграть ученика Тони Надаля.

Новак Джокович, Даниил Медведев и Александр Зверев предсказуемо добрались до топ-4 US Open. Для серба это шестой выход в полуфинал американского «мэйджора» за последние 10 лет, для россиянина — третий подряд, для немца — второй. Все трое сейчас находятся в отличной форме, а Медведев и Зверев практически не встретили сопротивления на своем пути, проиграв всего по одному сету за пять матчей.

Третий «сеяный» Стефанос Циципас не выдержал давления болельщиков и оппонентов, обвинявших его в частных туалетных тайм-аутах. В третьем круге грек проиграл 18-летнему испанскому вундеркинду Карлосу Алькаресу, а тот, в свою очередь, уступил в четвертьфинале 21-летнему Феликсу Оже-Альяссиму. Для канадца это первый в карьере выход в 1/2 финала турнира «Большого шлема». Более того, он стал самым молодым полуфиналистом US Open после Хуана Мартина Дель Потро в 2009 году. 12 лет назад аргентинец сенсационно взял титул, обыграв в сумасшедшем пятисетовом финале Роджера Федерера. Кстати, Дель Потро находится в Нью-Йорке и пообещал посетить полуфинал Оже-Альяссима и Медведева.

Pas? un d?a incre?ble ayer en el #usopen. Fue un placer poder entrenar con mi amigo y leyenda John McEnroe y me siento muy agradecido por el recibimiento de todos en un lugar en el que siempre me hacen sentir como en casa.

Pronto nos volveremos a ver!!!

??? pic.twitter.com/rkXGgMt8n0 — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) September 8, 2021

Нужно получше завязать шнурки, потому что придется много бегать

Даниил Медведев сейчас находится в невероятной форме. Об этом говорит даже Новак Джокович, который считает россиянина фаворитом турнира. Впрочем, как бы глупо это ни звучало, но полуфинал будет первой серьезной проверкой Даниила в Нью-Йорке. В одной четверти сетки с ним играли Каспер Рууд, Диего Шварцман, Григор Димитров, Алехандро Давидович Фокина. Но всех их удалось избежать. Причем Рууд и Шварцман вылетели от 117-й ракетки мира Ботика ван де Зандсюлпа.

No holding back here!



Daniil Medvedev with the Serve of the Day, and a ticket into the Men's Singles Semifinals. ?@Heineken_US | #USOpen pic.twitter.com/4IwanBDDRr — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

Даниил тоже помучался с представителем Нидерландов, впервые уступил партию на US Open, а в четвертом сете получил максимальное сопротивление оппонента (все решили две двойные ошибки подряд на подачи голландца).

— У Медведева выдался очень тяжелый «мастерс» в Торонто, начиная с первого матча с Бубликом, — рассказал «СЭ» известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков. — Потом он много мучился в Цинциннати, где допускал много несвойственных ошибок на харде. Но по итогам двух «мастерсов» можно было смело сказать, что он готов к US Open. Смотрю каждый его матч на турнире и могу сказать — с Эвансом Медведев играл нереально здорово. Движение по корту, плотность ударов, психология. Судя по этим показателям, он должен был в трех сетах выиграть и следующий матч. Он чуть затянулся, но Даниил потратил не так много сил. А вот в полуфинале ему придется поработать по максимуму. Оже-Альяссим играет в очень неудобном стиле. Плюс он отыграл всего 1,5 сета в четвертьфинале из-за травмы Алькареса и будет свеженьким.

До этого Медведев играл с канадцем всего один раз — во втором раунде «мастерса» в Торонто три года назад. Тогда Даниил выиграл на тай-брейке решающего сета, хотя его оппонент тогда не был даже в первой сотне рейтинга. Сейчас Феликс уже 15-я ракетка мира. Во многом это стало возможно благодаря сотрудничеству с Тони Надалем. По словам теннисиста, дядя Рафы помог ему повысить стабильность, улучшить движение и концентрацию.

?? Felix Auger-Aliassime advances to the 3rd round at the #USOpen after defeating ?? Bernabe Zapata Miralles pic.twitter.com/PiVg9ujY21 — TSN (@TSN_Sports) September 1, 2021

Оже-Альяссим проводит выдающийся год. Дошел до четвертого круга Australian Open, до четвертьфинала Уимблдона, а также стабильно доходил до четвертьфиналов/полуфиналов крупных турниров. На US Open он отравил домой крепкого испанца Роберто Баутисту Агута и американца Фрэнсиса Тиафо, который ранее выбил из борьбы Андрея Рублева.

— Медведев будет очень уверен в себе, — подчеркнул Оже-Альяссим. — Чтобы его обыграть, мне нужно хорошо подавать, быть стабильным во всех аспектах. В то же время нужно постараться на него давить, но это будет непросто. Я должен быть готов к его лучшей игре. Нужно будет получше завязать шнурки, потому что придется много бегать. Надеюсь, что зрителям будет интересно.

Александр Зверев. Фото Getty Images

Буду готов играть пять сетов, пять часов

Вторая пара полуфиналистов регулярно сражаются друг с другом. В этом году они пересеклись трижды. На ATP Cup и в четвертьфинале Australian Open успех праздновал Джокович, а в полуфинале Олимпиады сильнее оказался уже Зверев, впоследствии ставший олимпийским чемпионом. Этот успех окрылил Сашу. Он буквально катком прошелся по своим соперникам на «мастерсе» в Цинциннати и показывает суперигру на US Open. Букмекеры хоть и считают фаворитом серба, но сам Новак осторожен в прогнозах.

— Концовка Олимпиады получилась для меня эмоционально очень тяжелой, — признался Новак Джокович. — Я доминировал вплоть до полуфинала. Против Зверева вел 6:1, 3:2, но потом моя игра развалилась. Соперник начал очень хорошо читать мою подачу. Сам Саша подает замечательно, выигрывает много легких очков. И вот внезапно он уже выиграл, а потом заслуженно взял золото. С тех пор Зверев не проиграл ни матча. Он в фантастической форме, в лучшей в туре после Медведева. Но это пятисетовый формат. Это «Большой шлем». Конечно, в последние годы он очень хорошо выступает в Нью-Йорке, в прошлом году был в паре очков от титула. Я знаю, что будет борьба — еще более сложная, чем с Берреттини. Но я к ней готов. Чем дольше будет длиться наш матч, тем больше у меня шансов. Я буду готов играть пять сетов, пять часов, сколько потребуется.

Новак Джокович. Фото Getty Images

Четвертьфинал Джоковича с Маттео Берреттини продолжался 3,5 часа. А первый сет и вовсе затянулся на 77 минут. Новак его проиграл, но затем уверенно взял три партии подряд. После 17 невынужденных ошибок в первом сете первая ракетка мира практически перестал ошибаться, повысил качество первой подачи и нейтрализовал атакующую игру итальянца, став с легкостью справляться с его мощнейшим форхендом.

Novak Djokovic had it all working in a four-set win over Matteo Berrettini. pic.twitter.com/4ExwLQYzyF — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021

Зверев свой четвертьфинал у Ллойда Харриса выиграл намного быстрее. Для 16-й победы подряд ему потребовалось чуть более двух часов. Мощная борьба была только в первом сете. Теннисисты уверенно брали свои подачи и довели дело до тай-брейка. В нем представитель ЮАР вел 5:3, а затем имел сетбол (6:5), но в итоге проиграл партию.

I think Harris said they fell out of his hands. #USOpen https://t.co/7RepkCofw8 pic.twitter.com/mIywxY5FLp — Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) September 8, 2021