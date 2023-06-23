Медведев обиделся на траву. Россиянин вылетел от неудобного соперника в Галле

Даниил не смог блеснуть перед Уимблдоном, уступив в четвертьфинале Роберто Баутиста Агуту.

ATP 500. Галле. Четвертьфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:5, 7:6 (7:3)

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал травяного турнира ATP 500 в немецком Галле. Медведев в двух партиях уступил испанцу Роберто Баутиста Агуту, одному из своих самых неудобных соперников в туре. Таким образом, перед Уимблдоном-2023 россиянин, занимающий третье место в рейтинге ATP, выиграл в нынешнем травяном сезоне лишь два матча.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Неидеальная игра

Если в нидерландском Хертогенбоше Медведев вылетел сразу, уступив французу Адриану Маннарино, то в Галле он все же прошел два круга. Однако надо признать, что победы над американцем Маркосом Гироном и сербом Ласло Джере были добыты при далекой от идеала игре. Да и сам Даниил признавал в Галле, что не слишком хорошо чувствует игру на траве. В решающей партии встречи против Джере он постарался как-то себя завести, даже немного провоцировал своим поведением публику на эмоции. Сработало, но запаса прочности, надо признать, не чувствовалось. Поэтому исход четвертьфинальной встречи с Баутиста Агутом, безусловно, вызывал опасения. Особенно с учетом того, что в шести предыдущих матчах испанец обыгрывал россиянина четырежды.

Баутиста Агута при всем желании нельзя назвать суперзвездой, однако 35-летний испанец всегда отличался стабильностью на достаточно высоком уровне. В 2019-м он даже «заглядывал» в топ-10 мирового рейтинга, а за карьеру выиграл в общей сложности 11 титулов. Правда, в нынешнем сезоне особо не блистал — разве что в начале года на одном из двух турниров ATP в австралийской Аделаиде обыграл россиянина Андрея Рублева, а на другом дошел до финала, уступив там австралийцу Танаси Коккинакису. В общей сложности Роберто в 2023-м выиграл перед турниром в Галле только 12 матчей (при 14 поражениях), что, впрочем, не помешало ему в рейтинге занимать 23-е место.

Кстати, именно Баутиста Агуту в начале 2017-го в индийском Ченнае Медведев проиграл свой первый финал на уровне ATP (3:6, 4:6). С тех пор уровень игры Даниила заметно возрос, вот только против тягучего, выносливого испанца играть ему почти всегда было очень тяжело. Причем даже на любимом харде — в 2020-м уже будучи звездой россиянин проиграл Роберто в Цинциннати, в 2021-м — в Майами. «Расколдовал» он соперника, кстати, как раз в Галле год назад, обыграв его также на четвертьфинальной стадии. Но неделей спустя уступил Баутиста Агуту в четвертьфинале травяного турнира на Мальорке. Хотя в октябре 2022-го в Астане буквально разгромил испанца 6:1, 6:1.

Роберто Баутиста Агут. Фото Global Look Press

Улыбался и бил по корту

На сей раз сокрушить Роберто у Даниила не получилось, хотя начал россиянин резво — с брейка в первом же гейме. Вот только получив столь важное на траве преимущество, россиянин немедленно его разбазарил — в следующем гейме испанец сравнял счет. После чего соперники до счета 6:5 в пользу испанца уверенно брали свои подачи. Все шло к тай-брейку, но тут Медведев дрогнул, совершив двойную ошибку при 40:30. И хотя у россиянина затем был еще один геймбол, он не воспользовался и им, а при «ровно» совершил две простые ошибки и фактически подарил первую партию.

С точки зрения статистики Даниил вообще-то провел неплохой матч — сделал 12 эйсов (пусть и при четырех двойных) при нуле подач на вылет от Баутиста Агута, а также превзошел оппонента в виннерсах (14 против 12). Мало того, невынужденных ошибок у него было меньше (8 против 9). Вот только преимущество по статистике не слишком отражало ход игры. В частности, уже в начале второго сета при 0:1 Медведев мог отдать свою подачу, но испанец его простил, из удобной ситуации при ударе слева угодив в сетку. При 1:2 у Роберто вновь был брейк-пойнт, отыгранный эйсом. Да и при 2:3 Баутиста Агут мог взять подачу Медведева одним ударом.

Россиянин каждый раз спасался, вот только собственная игра ему явно не нравилась. Он саркастически улыбался, предъявлял претензии тренеру Жилю Сервара, в общем вновь, как и в матче с Джере, пытался как-то настроиться на победный лад. Вот только на сей раз эти методы работали так себе, пусть при 4:4 Даниил и заработал брейк-пойнт. Как бы то ни было, партия дошла до тай-брейка, где соперник третьей ракетки мира действовал куда более агрессивно, собранно и четко. Медведев, в свою очередь, на важных мячах ошибался.

При 1:1 испанец оформил мини-брейк, а затем увеличил преимущество, после чего Даниил в сердцах саданул ракеткой по корту, словно обидевшись на непокорную траву. В его действиях по-прежнему чувствовалось раздражение и хотя при 1:4 Медведев взял две свои подачи, на этом его успехи в Галле и закончились. В заключительном розыгрыше, пытаясь гадать у сетки, он даже упал, пусть и не слишком болезненно. Впрочем, вылет в четвертьфинале отнюдь не ставит крест на шансах на Уимблдоне, который стартует 3 июля — впереди еще больше недели тренировок, за которую россиянин еще может улучшить свою игру на траве.