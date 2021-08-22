«Он просто подражает Джоковичу». Иностранцы — о сражении Медведева с камерой
Турнир ATP Western & Southern Open. Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 2:6, 6:3, 6:3
Даниил Медведев сенсационно выбыл из гонки за титул на «мастерсе» в Цинциннати, уступив в полуфинале Андрею Рублеву. Сенсационно, потому что во взрослом туре Рублев никогда не побеждал своего соотечественника. Но матч запомнился не только хорошим теннисом, но и инцидентом с телекамерой — Медведев сначала врезался в нее, потом пнул ногой ударом в стиле тхэквондо. Даниил даже пообещал, что засудит организаторов турнира, потому что из-за столкновения с опасно стоящим оператором он мог сломать руку и похоронить остаток сезона. Надеемся, что все обошлось и к US Open Даня полностью восстановится.
Не будем преуменьшать заслуги Рублева, но то, что поединок Медведева с камерой повлиял на игру, — бесспорно. О том, получит ли за такое поведение Даниил штраф, а организаторы — иск, мы узнаем позже. А вот что думают иностранные поклонники тенниса о выходке Медведева:
Уберите уже эти камеры с корта!
Allen McDuffee: «Медведев всю неделю жаловался на камеры. Они немного передвинули их по сравнению с прошлым годом. Тем не менее Медведев сталкивается с одной из них, опрокидывает ее и отвечает: ага, мы просто оставим их здесь. Но я не уверен, что люди услышат ваши аргументы, если вы затем из-за разочарования пнете камеру прямо в фотографа, стоящего прямо за ней».
Ty: «Я был на стороне Даниила до того момента, как он пнул камеру».
Iga Philip J: «Он просто слишком эмоционально реагирует... К нему потихоньку приходит осознание того, что он следующая суперзвезда тенниса. Медведев думает, что он следующий Доминик Тим, но руку Тиму сломала не камера, и причиной того, что он выиграл «Большой шлем», не была нестабильность.
Francis Bacon: «Камеру определенно следует переместить с того места. Хотя Медведеву, очевидно, нужно лучше контролировать свои эмоции, очень похоже на реакцию Джоковича. Это повлияло на его игру, и Рублев воспользовался этим, чтобы одержать победу».
Miki: «Уверен, что Медведев подражает Джоковичу, но это плохая ролевая модель для него. Всем ясно, что это Джокович говорит внутри Даниила».
Doris Dorenbaum: «Да уберите уже эти камеры с корта!»
Столкновение с камерой могло стоить Медведеву всего сезона
Adam Baum: «Немного драмы на Центральном корте: Медведев был глубоко за задней линией, отбивая форхенд Рублева, и врезался прямо в большую стационарную телекамеру. Сейчас ему лечат левую руку. Он выглядит нормально, но он определенно не был там счастлив».
Bend it like Rafa: «Медведев имел полное право разозлиться и выразить свое разочарование в данном случае. Это могло стоить ему всего сезона. Кто знает, может, ему это дорого обойдется!»
Tennis_Pusher: «Почему игроки притворяются, что на корте нет камер? Тошнит от людей, оправдывающих плохое поведение. Особенно от таких рецидивистов, как Даниил, Новак и Ник Кириос. Они не бэдбои, они придурки, которым люди подражают».
— Надеюсь, Даниил заплатит за любой причиненный ущерб в Цинциннати. Почти уверен, что ему будет немного стыдно (по крайней мере, должно быть). Это возмутительно", — написал в Twitter американский журналист Саймон Камберс. — Медведев действительно играет далеко от задней линии, но не уверен, что это вина турнира.
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