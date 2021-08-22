Вторая ракетка мира проиграл Рублеву в Цинциннати, повредив руку на корте из-за организаторов турнира.

Турнир ATP Western & Southern Open. Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 2:6, 6:3, 6:3

Даниил Медведев сенсационно выбыл из гонки за титул на «мастерсе» в Цинциннати, уступив в полуфинале Андрею Рублеву. Сенсационно, потому что во взрослом туре Рублев никогда не побеждал своего соотечественника. Но матч запомнился не только хорошим теннисом, но и инцидентом с телекамерой — Медведев сначала врезался в нее, потом пнул ногой ударом в стиле тхэквондо. Даниил даже пообещал, что засудит организаторов турнира, потому что из-за столкновения с опасно стоящим оператором он мог сломать руку и похоронить остаток сезона. Надеемся, что все обошлось и к US Open Даня полностью восстановится.

Не будем преуменьшать заслуги Рублева, но то, что поединок Медведева с камерой повлиял на игру, — бесспорно. О том, получит ли за такое поведение Даниил штраф, а организаторы — иск, мы узнаем позже. А вот что думают иностранные поклонники тенниса о выходке Медведева:

Not your every day occurrence, as Daniil Medvedev collides with a camera in Cincinnati#CincyTennis pic.twitter.com/BSK51FyyiI — Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2021

Уберите уже эти камеры с корта!

Allen McDuffee: «Медведев всю неделю жаловался на камеры. Они немного передвинули их по сравнению с прошлым годом. Тем не менее Медведев сталкивается с одной из них, опрокидывает ее и отвечает: ага, мы просто оставим их здесь. Но я не уверен, что люди услышат ваши аргументы, если вы затем из-за разочарования пнете камеру прямо в фотографа, стоящего прямо за ней».

Ty: «Я был на стороне Даниила до того момента, как он пнул камеру».

Andrey Rublev just won his first ever set against Daniil Medvedev after a 0-13 record to this point.



Medvedev: pic.twitter.com/dpfohUh2gj — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) August 21, 2021

Iga Philip J: «Он просто слишком эмоционально реагирует... К нему потихоньку приходит осознание того, что он следующая суперзвезда тенниса. Медведев думает, что он следующий Доминик Тим, но руку Тиму сломала не камера, и причиной того, что он выиграл «Большой шлем», не была нестабильность.

Francis Bacon: «Камеру определенно следует переместить с того места. Хотя Медведеву, очевидно, нужно лучше контролировать свои эмоции, очень похоже на реакцию Джоковича. Это повлияло на его игру, и Рублев воспользовался этим, чтобы одержать победу».

Miki: «Уверен, что Медведев подражает Джоковичу, но это плохая ролевая модель для него. Всем ясно, что это Джокович говорит внутри Даниила».

Doris Dorenbaum: «Да уберите уже эти камеры с корта!»

Daniil Medvedev is currently taking an injury timeout to look at his left hand.



He is livid with the tournament referee, after colliding his hand into the camera behind the court.



Says that he's brought this issue up, since he stands so far behind the baseline.#CincyTennis — Lukas Weese (@Weesesports) August 21, 2021

Столкновение с камерой могло стоить Медведеву всего сезона

Adam Baum: «Немного драмы на Центральном корте: Медведев был глубоко за задней линией, отбивая форхенд Рублева, и врезался прямо в большую стационарную телекамеру. Сейчас ему лечат левую руку. Он выглядит нормально, но он определенно не был там счастлив».

Bend it like Rafa: «Медведев имел полное право разозлиться и выразить свое разочарование в данном случае. Это могло стоить ему всего сезона. Кто знает, может, ему это дорого обойдется!»

Tennis_Pusher: «Почему игроки притворяются, что на корте нет камер? Тошнит от людей, оправдывающих плохое поведение. Особенно от таких рецидивистов, как Даниил, Новак и Ник Кириос. Они не бэдбои, они придурки, которым люди подражают».

Medvedev seemed a bit lost after losing to Rublev for the first time. ?#CincyTennis pic.twitter.com/Vt1Dy7ijmz — Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) August 21, 2021

— Надеюсь, Даниил заплатит за любой причиненный ущерб в Цинциннати. Почти уверен, что ему будет немного стыдно (по крайней мере, должно быть). Это возмутительно", — написал в Twitter американский журналист Саймон Камберс. — Медведев действительно играет далеко от задней линии, но не уверен, что это вина турнира.