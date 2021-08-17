Российские спортсмены пропускают турниры из-за отказа в американских визах. В спорте идет холодная война?

С проблемами столкнулись представители сразу нескольких видов спорта

Есть расхожая фраза про «спорт вне политики», которую многие повторяют, но в которую почти никто не верит. Наглядно это видно по тому, с каким трудом теперь российским спортсменам приходится выбивать себе визы в США — после охлаждения отношений между странами получить их любому гражданину РФ непросто. Теперь сразу у нескольких представителей российских сборных возникли проблемы.

Теннисисты с трудом пробиваются на US Open

30 августа в Нью-Йорке стартует US Open. Официальный список участников по странам организаторы планируют опубликовать 26 августа, но по предварительным данным на турнир отправятся как минимум 16 наших представителей во взрослом разряде. И не у всех история с визами прошла гладко.

Так, Анастасии Павлюченковой пришлось заниматься визой в авральном порядке после Олимпиады. Даниил Медведев из-за визовых вопросов пропустил предолимпийский сбор в Южно-Сахалинске. Сложно сказать, отобрали ли американские бюрократы у него шанс на олимпийское золото, но тренер сборной Шамиль Тарпищев объяснил неудачу именно отсутствием на сборе. Напарники Даниила по сборной признавались, что после Сахалина акклиматизироваться к жаркому и влажному Токио было легче. А шансы на первое место, учитывая развал Новака Джоковича, были прекрасные. Вот Павлюченкова обменяла предолимпийский визовый аврал на олимпийское золото в миксте.

Но следом Анастасия пропустила из-за американцев престижный турнир в Цинциннати и следом рисковала упустить US Open. Сегодня в западных СМИ появилась информация, что Анастасия все же получила нужный документ как «талантливый человек с выдающимися способностями» (категория О-1). По информации «СЭ», визовыми вопросами теннисисты занимались индивидуально, ни у кого больше, кроме Анастасии, из наших теннисистов проблем не возникло. Как говорит источник, Павлюченкова готовится к турниру «Большого шлема» и должна получить визу в канадском Монреале.

Из-за «Спартака» МИД обвинял США в войне

Зато проблемы есть у наших легкоатлетов, и в их случае ситуация еще менее приятна. Этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине стартует 21 августа, и виз нет у двух медалисток Токио-2021 Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой. Прыгуньи ждут вердикта властей США, к вопросу подключилось Министерство спорта на уровне замминистра — но Сидорова, к примеру, в свою поездку почти не верит. То есть опыт наших борцов может повториться. Что это, если не холодная визовая война, о которой в свое время даже говорил МИД России.

Дело в том, что ситуация с визами в США далеко не единична и шлагбаум спортсменам и персоналу ставили даже до сокращения деятельности посольства США в Москве. Ранее в визе отказывали покойному отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу, из-за этого он не смог присутствовать на бое против Конора Макгрегора в Лас-Вегасе. Российские вольники не смогли получить визу на этап Кубка мира два года назад, а футбольный «Спартак» пропустил предсезонный турнир Florida Cup, на который уже был заявлен. Тогда на ведомство болельщика клуба Сергея Лаврова ссылалось ТАСС, и формулировки были самыми жесткими.

«Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин — наверное, недобросовестная конкуренция в тех областях, в которые российские представители не допускаются для участия в мероприятиях на территории США.

Американцы развернули против россиян настоящую визовую войну. От этого страдают все: деятели искусства, культуры, спорта. Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда уже мероприятия в разгаре либо прошли», — утверждал источник.

Есть проблемы с американскими визами и у фигуристов, и они периодически повторяются у разных спортсменов. Этап «Гран-при» в США — в конце октября, но у половины сборной все еще нет виз. Как показала практика, наши успешно могут готовиться и на внутренних стартах, но сама практика получения виз через бюрократические тернии отнимает уйму сил и требует в идеале больших усилий федераций, у которых кадров просто нет.

На этапы Кубка мира по биатлону от России в последнее время едут те, у кого просто есть виза, — не все лидеры могут, да и хотят туда попадать. Бойцу Bellator Рустаму Хабилову отказывали в визе, по его признанию, пять (!) раз.

У американцев в этом смысле, стоит признать, проблем с приездом в Россию меньше. Буквально несколько дней назад вспыхнул скандал с отказом в рабочей визе Яя Туре, футболисту с британским и ивуарийским паспортом, который собирался работать в тренерском штабе «Ахмата». Но подобные случае единичны. Это ни в коем случае не призыв копировать американскую практику, но, видимо, нашим спортсменам нужно больше помощи дипломатов в подобных случаях и заблаговременно.

Потому что иногда кажется, что шансов попасть в США больше, если схватиться за шасси улетающего самолета, как делали в Кабуле, чем обращаясь в посольство, — и это ненормально.