Карате от Медведева: в полуфинале против Рублева лучший теннисист России атаковал камеру и ругался матом

Даниилу был очень нужен финал турнира в Цинциннати, но Андрей отомстил соотечественнику за все прошлые поражения.

Турнир ATP Western & Southern Open. Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 2:6, 6:3, 6:3

Редко в каком виде спорта противостояние двух русских спортсменов в США способно собрать полный стадион. Тем приятнее было видеть, что на корте в Цинциннати на полуфинале Медведев — Рублев был практически аншлаг. И публика живо поддерживала то одного, то другого.

Уже через 10 дней в США стартует US Open, и престижный турнир в Цинциннати (категории 1000, главной после «Большого шлема») — генеральная репетиция. Медведев и Рублев отыгрывают ее здорово, хотя подошли к американскому турне в разном статусе. С одной стороны, Даниил — один из лидеров мирового тенниса и претендент на титул. С другой, Рублев как раз, в отличие от соотечественника, чудом стал олимпийским чемпионом — в миксте, после провала одиночки и пары. Но все это можно было помножить на ноль счетом личных встреч — 5:0 по матчам и 12:0 по сетам. Так что матч был более чем принципиальным.

Андреевский парад ошибок

Медведев сразу начал доказывать, что сейчас он явно выделяется на фоне других российских теннисистов. Между собой ребята, кстати, в неплохих отношениях — по крайней мере, судя по интервью. И Даниил, несмотря на постоянные победы, говорил, что Андрей «отлично играет» и «против топ-игроков история встреч не имеет значения, будет тяжело».

Но первый сет Медведев легко взял — 6:2. Он играл спокойнее, глубоко, без авантюр и, что показательно, молча. А Андрей после первого брейка занервничал, начал кричать и ошибаться. Может, этого ему не хватает для того, чтобы стать топ-игроком. Красноречивую статистику показали на экране в середине сета — Рублев сделал к тому моменту уже 14 невынужденных ошибок.

В таких условиях даже было удивительно, что Андрей еще держался на плаву. Он действительно больше рисковал, но в ключевом пятом сете после девяти минут бодания все же уступил. Зрители были в экстазе — наши ребята устроили несколько затяжных розыгрышей со «свечками», рывками из одного угла корта в другой и попаданиями по линиям.

Бой с оператором от Медведева

Совсем другой оборот приняло дело во втором сете. Рублев с трудом взял свою подачу, Медведев — с легкостью, а дальше произошел, пожалуй, главный скандал турнира. Как было написано выше, Даня играл глубоко. И это сыграло с ним злую шутку — побежав за очередным мячом, россиянин врезался в камеру, опрокинув оператора. И пришел в бешенство. Такого Медведева мы давно не видели.

Сначала он пнул камеру прямо в объектив.

Andrey Rublev just won his first ever set against Daniil Medvedev after a 0-13 record to this point.



Medvedev: pic.twitter.com/dpfohUh2gj — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) August 21, 2021

Затем стал вызывающе общаться с прибежавшим с вышки судьей.

— Я чуть не сломал руку! Убери эту штуку! Его не должно быть здесь, — доказывал Даниил.

— Сейчас мы не можем это решить, Даниил. Надо продолжить играть, — взывал к рассудку арбитр.

— (Вы знаете слово из четырех латинских букв, которым отреагировал россиянин.)

Быстро проиграв гейм, вторая ракетка мира заявила: «Я не могу играть, зови доктора». Во время медицинского тайм-аута Даниил продолжал распаляться.

— Этой камеры не должно было быть там еще в первом матче, чувак! И сейчас полуфинал, а я ломаю себе руку, чувак! Я не буду ничего платить! Я подам в суд, — говорил теннисист, понимая, что удар по камере наверняка обернется штрафом от АТР. В США дисквалифицировали Джоковича за нечаянную откидку мяча в линейного, чего там говорить об умышленной атаке в исполнении нашего теннисиста.

Впрочем, совершенно не исключено, что вызов врача — тактические штучки со стороны Даниила. После некоторых матчей он уже признавался, что прибегает к затяжкам времени и другим приемам. Отдохнуть на жарких плюс 32, взяв на несколько минут медицинский тайм-аут, было нелишним.

У Медведева опустились руки

Но Рублев почувствовал, что его соперник тоже выходит из себя, и стал праздновать выигранные очки демонстративнее. Наконец-то прорезался прием, форхенд стал увереннее. Плюс после инцидента публика все-таки сделала выбор между этими несносными русскими и стала заметно ему благоволить.

Ключевым во втором сете стал 8-й гейм, в котором ребята зарубились уже не на 9, а на 16 минут. Рублев взял его с пятого брейк-пойнта, восемь раз счет был «ровно», Медведев подавал чудо-эйсы, которые цепляли корт квадратными миллиметрами мяча, и делал двойные ошибки. Но злой Рубль не упустил своего. И после выигранного гейма издал звериный крик, потонувший в стоячей (я не преувеличиваю) овации.

It's a second ATP Masters 1000 final for @AndreyRublev97 ?



He prevails 2-6, 6-3, 6-3 and gets his first win over Medvedev!#CincyTennis pic.twitter.com/YzanfeMySw — ATP Tour (@atptour) August 21, 2021

Фанаты Медведева могут сказать о травме, повлиявшей на исход, — но бэкхенд после аварии с оператором у него не пропал. В третьем сете Даня стал жаловаться уже на правое запястье. Два раза звал врача. В общем, руки у него опустились и в прямом, и в переносном смысле. И в итоге в решающий момент фаворит потерял свою подачу. В таком матче Рублев не был намерен больше прощать ошибки. 2:6, 6:3, 6:3 за 2 часа 21 минуту — есть первая победа Андрея над Даниилом. Победная серия лидера российского тенниса с титулом АТР 1000 в Торонто остановлена. И он даже немного потерялся по дороге в раздевалку.

Medvedev seemed a bit lost after losing to Rublev for the first time. ?#CincyTennis pic.twitter.com/Vt1Dy7ijmz — Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) August 21, 2021

В финале у Рублева будет очень сильный соперник — Александр Зверев или Стефанос Циципас. Если Андрей выиграет — это будет его главная победа в карьере. Пока в финале АТР 1000 он играл однажды в Монте-Карло и уступил как раз греку.

Итоговая статистика матча Медведев — Рублёв. Андрей, что интересно, в итоге проиграл и по выигранным мячам, и по невынужденным ошибкам. pic.twitter.com/cLVQwgk6mN — Lublineс93 (@Lublinec931) August 21, 2021

— Сегодня большой день для русского тенниса... — обратился к победителю после матча интервьюер.

— Да, Стефанос и Саша же тоже говорят на русском, вся оставшаяся четверка! Да, сейчас с нашим теннисом происходит что-то невероятное, и я горд быть частью этого. Ну и надо же было выиграть уже один из шести матчей-то. Слышал, что сегодня публика меня поддерживала, спасибо! — ответил Рублев и расписался на камере.

Возможно — той самой, по которой заехал ногой Медведев.