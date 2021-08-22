Еще одна элитная спортсменка из США попалась на наркотиках. Ее уже оправдывали за допинг

Теннисистка Варвара Лепченко временно отстранена от выступлений из-за положительного анализа на модафинил.

Одна из самых опытных американских теннисисток 35-летняя Варвара Лепченко отстранена от выступлений из-за положительного теста на аналептический препарат модафинил. В США это лекарство от сонливости продается по рецепту врача, а в России модафинил считается психотропным веществом, и за него полагается тюремный срок. Допинг у Лепченко был обнаружен монреальской лабораторией в анализе, который 127-я ракетка мира сдала в июле на турнире WTA в Будапеште. После этого Варвара выиграла турнир в Чарльстоне — этот результат теперь может быть аннулирован.

When you are home ? for few days,and feeling super happy!#happyhomecamper pic.twitter.com/pTlBKfdo2K — Varvara Lepchenko (@Varunchik1) August 20, 2017

Успешная тактика в деле о мельдонии

Лепченко по национальности украинка, но родилась в Узбекистане и до 2006 года выступала за эту страну. Затем Варвара получила американское спортивное гражданство, а в 2013 году даже играла за сборную США в Кубке Федерации. За год до этого теннисистка достигла вершины своей карьеры в одиночном разряде — попала в топ-20 рейтинга WTA. После этого результаты пошли на спад, но Лепченко не спешила завершать карьеру. Хотя в прошлом она уже сталкивалась с допинговыми обвинениями. С января по апрель 2016 года Варвара сдала четыре положительных теста на мельдоний. Но, в отличие от Марии Шараповой, не стала заниматься саморазоблачением, а спокойно ждала, пока в мире полыхал скандал о сроках вывода из организма «латышской витаминки».

В итоге Шарапова получила 15 месяцев дисквалификации, а Лепченко была оправдана — вместе с несколькими десятками спортсменов из бывшего СССР. Но сейчас так просто отделаться, видимо, не получится. Модафинил — серьезный препарат, он запрещен с 2003 года. Из-за него американская бегунья Келли Уайт лишилась золота чемпионата мира, британский спринтер Дуэйн Чемберс пропустил Олимпиаду-2004, а одна из главных звезд женского баскетбола Диана Таурази пережила несколько тревожных недель. В 2011 году баскетболистка доказала, что тестировавшая ее турецкая лаборатория не имела соответствующей аккредитации. У Варвары такой трюк не пройдет — лаборатория в Монреале соседствует со штаб-квартирой ВАДА и является одной из самых авторитетных в мире.

Секс, отравленные спагетти и обколотые коровы

Выступай Лепченко в легкой атлетике или в велоспорте, она гарантированно получила бы четыре года дисквалификации. Но Международная федерация тенниса славится своей лояльностью в допинговых делах. Например, не так давно она оправдала украинскую теннисистку Даяну Ястремскую, которая доказала, что заразилась запрещенным препаратом местеролоном в результате секса со бойфрендом, якобы принимавшим это лекарство. Не менее удивительным было дело Ришара Гаске 2009 года. Французский теннисист сдал положительный тест на кокаин на турнире во Флориде и утверждал, что перед визитом допинг-офицеров познакомился в ночном клубе с девушкой по имени Памела. Она употребляла кокаин, и через поцелуй вещество попало в организм Ришара. Сама Памела обвинения в наркомании отрицала, но француза все равно оправдали.

В 2016-м на применении запрещенного препарата анастрозола (аримидекса) попалась Сара Эррани. Во время расследования итальянская теннисистка заявила, что допинг оказался в ее организме вместе со спагетти, которые для Сары приготовила больная раком мать. Мать спортсменки лечилась от страшного недуга препаратом, содержащим анастрозол, и неоднократно роняла свои таблетки на кухонный стол, в результате чего вещество во время приготовления спагетти якобы и попало в еду теннисистки. Сара получила всего два месяца дисквалификации, которые затем были увеличены до девяти. Но в условиях, когда Эррани грозило четыре года без спорта, это смехотворное наказание.

А в 2019-м Международная федерация тенниса оправдала аргентинского теннисиста Лучано Такчи, который доказал, что кокаин попал в его организм, когда он спал дома у принимающего наркотики родственника. Решающим аргументом стали анализы члена семьи Такчи, которые показали, что тот действительно употребляет кокаин. В прошлом году колумбиец Роберт Фара был оправдан по делу об употреблении болденона. Спортсмену удалось доказать, что он скушал это вещество вместе с «зараженной говядиной». Якобы в Колумбии стероиды иногда используются в сельском хозяйстве, несмотря на официальный запрет на подобные методы увеличения массы животных для фермеров.

Отягчающий фактор

Справедливости ради надо сказать, что в ITF верят не всем диким историям попадания допинга в организм. Так, американка Эшли Кратцер не так давно получила четыре года дисквалификации после того, как рассказала, что гормон роста содержался в ее креме для мозолей. Это чудодейственное лекарство спортсменке во время турнира в китайском Аньнине якобы дал в банке без этикетки некий местный врач. Однако найти зловредного специалиста и взять с него показания в свою защиту Кратцер не смогла. Так что трибунал Международной федерации не смог пойти спортсменке навстречу и в кои-то веки выписал максимальное наказание.

Сейчас Лепченко, по-хорошему, должна получить не меньше двух лет дисквалификации. Именно столько в прошлом году USADA назначило за модафинил велосипедистке Гие Джонсон. Было признано, что спортсменка принимала этот препарат во внесоревновательный период по причинам, не связанным с улучшением спортивных результатов. При этом врач не выписывал Джонсон данный препарат, она не обращалась за разрешением на его использование в качестве терапевтического исключения и не отметила информацию о лекарстве в своей форме допинг-контроля. Но в деле Варвары есть отягчающий фактор — психотропный препарат найден у нее во время соревнований.

Напомню, что это уже второй серьезный скандал с наркотиками у американских спортсменов нынешним летом. Накануне Олимпиады в Токио на марихуане попалась бегунья Шакарри Ричардон. Несмотря на чисто символическое наказание в один месяц, звездная спортсменка не попала на Игры-2020, где претендовала на золото на стометровке. История Ричардсон сопровождалась многочисленными призывами американцев к ВАДА исключить рекреационные наркотики из Запрещенного списка. Наверняка подобные призывы будут звучать и от адвокатов Лепченко.