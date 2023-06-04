Свитолина и Касаткина обошлись без рукопожатий. Первая ракетка России жестом отреагировала на победу украинки

Элина Свитолина выбила из сетки Открытого чемпионата Франции еще одну россиянку.

«Ролан Гаррос»-2023. Женщины. Четвертый круг

Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL) — 6:4, 6:3

Элина Свитолина (Украина) — Дарья Касаткина (Россия, 9) — 6:4, 7:6 (7:5)

Первая половина субботнего дня сложилась для россиян успешно — Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова пробились в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Дальше играли лаки-лузер Элина Аванесян и лучшая теннисистка России Дарья Касаткина. И для них матчи получились не такими удачными.

Аванесян проиграла, но установила несколько рекордов

Сенсация «Ролан Гаррос»-2023 Элина Аванесян закончила выступление на турнире. Россиянка стала единственной лаки-лузером, которая прошла так далеко. Несмотря на то что Элина в первом круге обыграла Белинду Бенчич, у нее изначально было меньше шансов выиграть? У Каролины Муховой из Чехии все-таки более богатый опыт выступлений на больших соревнованиях и на грунте, в частности.

Мухова с самого начала была более активной в игре — точнее била, укорачивала и лучше подавала. Хотя девушкам было значительно проще на приеме, но это не редкость в женском теннисе. Аванесян пока не хватает более разнообразной и вариативной игры — Каролина этим и брала. В бойцовских качествах ей не отказать, но в качестве нужно прибавлять.

Элина Аванесян. Фото Reuters

Элине стоит отдать должное — она не сдавалась и при счете 5:2 в первом сете, и при 4:1 во втором (в пользу Муховой), и вообще она сразу вышла во вторую неделю «мейджора» — по этому показателю россиянка стала первым лаки-лузером за последние 30 лет, кому такое удалось, и пятым в истории, вышедшим в четвертый круг турнира «Большого шлема». Ранее этот результат показали Хана Страхонова в 1980 году, Дана Гилберт — в 1982-м, Николь Ягерман — в 1988-м, Мария Хосе Гайдано — в 1993-м. Из других достижений Аванесян — первая победа над топ-50 и три победы подряд на профессиональном уровне. Теперь Элина дебютирует в топ-100 и будет в районе 80-й строчки.

Дарья Касаткина. Фото Reuters

Касаткина в седьмой раз уступила Свитолиной

Дарья Касаткина, игравшая последней из россиянок в субботу, гораздо опытнее Аванесян. Не только потому, что она на несколько лет старше Элины, но еще и потому, что уже выигрывала турниры и доходила до второй недели на «Большом шлеме». Правда, она встречалась с украинкой Элиной Свитолиной, счет в личных встречах с которой здорово пугал — 0:6. Сначала Свитолина выиграла еще в 2016 году в Нью-Хэйвене, а в последний раз — в третьем круге US Open два года назад. На грунте они играли только раз — в Риме-2018. Элина одержала победу со счетом 0:6, 6:3, 6:2. Отметим, что Свитолина стала в октябре мамой и «Ролан Гаррос» — ее первый «мейджор» после родов.

В предыдущем круге Элина сражалась против еще одной россиянки — Анны Блинковой, которую она обыграла уже во второй раз подряд. Теперь — успех в матче против Касаткиной, а в следующем раунде ее может ждать Арина Соболенко. Понятно, что все эти матчи привлекают внимание болельщиков в связи с политической ситуацией.

Даша сразу же дала Элине повести в счете. У украинки было небольшое преимущество — она выигрывала во многих затяжных розыгрышах, а россиянка ошибалась. Это отражает и статистика по невынужденным. В целом один брейк в начале партии все и решил.

Во втором сете борьба получилась пободрее, Касаткина едва не отдала свою подачу, но потом круто сыграла на приеме и повела в счете. Но потом опять же сама начала ошибаться и отдала преимущество. В следующих геймах девушки практически исключительно обменивались брейками, а Даша даже умудрилась совершить двойную на брейк-пойнте.

Дело дошло до тай-брейка, на котором опять же чуть более точной оказалась Свитолина. У нее было несколько мини-брейков, Касаткина их отыгрывала и однажды даже вышла вперед. Но потом допустила несколько очередных невынужденных и проиграла матч.

Элина Свитолина. Фото Reuters

После игры девушки даже не пытались пожать друг другу руки. Элина по понятным причинам и не стала бы это делать, но и Даша не подходила, просто показала большой палец вверх. «Я точно не мечтала об этом, когда родила дочь. Невероятно иметь возможность конкурировать. И пройти весь путь до четвертьфинала — особое чувство. Я надеюсь, что смогу продвинуться еще дальше, я действительно мотивирована на следующие несколько матчей», — сказала Свитолина после матча.

Элина отметила и навыки Даши, которая играет в отличающемся от других теннисисток стиле: пытается бить не сильно, а более быстро. Видно, что ничего против самой Касаткиной Свитолина не имеет.