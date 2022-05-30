Хачанов провел две достойные партии с испанским гением, но шансов пройти дальше практически не было

Алькарас делает еще один шаг на пути к первой победе в турнире «Большого шлема».

«Ролан Гаррос». Мужчины. Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 6) — Карен Хачанов (Россия, 21) — 6:1, 6:4, 6:4

Явный фаворит

В воскресенье, 29 мая, Новак Джокович и Рафаэль Надаль в 16-й раз вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (больше всех в истории), где сыграют друг с другом. Если Ноле отдал Диего Шварцману всего семь геймов, оформив быструю победу в трех сетах, то «Король грунта» провел на корте почти 4,5 часа. Феликс Оже-Альяссим навязал отчаянную борьбу великому испанцу и дрогнул только в заключительном сете. Надаль выиграл свой 25 пятисетовый матч при всего 13 поражениях.

Еще в одном матче дня Александр Зверев два сета помучался с испанцем Бернарде Сапата Мираллесом, оформив четвертый выход в 1/4 финала РГ за последние пять лет. Наконец, закрывали воскресную программу Карлос Алькарас и Карен Хачанов. Эксперты и букмекеры абсолютно не верили в победу россиянина. Ставки на его соперника принимались с коэффициентом 1,05. Это было легко объяснить последними результатами 19-летнего гения. Алькарас выиграл турнир в Барселоне (разобравшись с Циципасом) и взял «мастерс» в Мадриде (обыграв Норри, Надаля, Джоковича и Зверева). Затем он решил пропустить «мастерс» в Риме. Официально из-за боли в лодыжке, но, возможно, и для того, чтобы лучше подготовиться к «Ролан Гаррос».

Этот ход себя оправдал. В Париже Карлос играет великолепно, если не считать напряженный матч с соотечественником Альбертом Виньоласом. Во втором круге ему пришлось отыгрывать матчбол в четвертом сете, а всего провести на корте 4 часа 34 минуты. Но уже в следующем круге Алькарас не заметил сопротивления Себастьяна Корды — сильного игрока на грунте.

Карен же в третьем круге преподнес небольшую сенсацию, выбив из борьбы 10 «сеяного» Кэмерона Норри. Москвич играл с позиции силы, показав отличный процент первой подачи и совершая минимальное количество невынужденных ошибок. Такого Карена мы давно не видели, хотя он и в пятый раз за шесть лет добрался до 1/8 «Ролан Гаррос».

Неудачное начало

Но чтобы сейчас тягаться с Алькарасом россиянину нужно было показать свой лучший теннис. Увы, но первая партия развеяла эти надежды. За 20 минут испанец взял пять геймов подряд, демонстрируя мастер-класс игры на грунте. Карлос чередовал мощные удары с роскошными укороченными, уверенно выходил к сетке и был идеален на приеме. Когда Карен не подавал первым мячом, то очко можно было смело отдавать сопернику.

Получив такую оплеуху в самом начале Хачанов пришел в себя. Наконец-то взял свою подачу и впервые навязал борьбу на приеме. Но проигрывая 15:30 Карлос включил «режим терминатора», закончив сет двумя роскошными ударами.

Вторую партию Карен начал удачным геймом, взяв свою подачу под ноль. А во втором гейме, заставил понервничать соперника. Если бы не неудачный смэш из идеальной позиции у сетки, то у Хачанов мог бы получить первый брейк-пойнт. Следующий гейм тянулся, как половина первого сета. Карлос получил два брейк-пойнта, но не реализовал их. А вот Карен своим шансом воспользовался. У него наконец-то стали проходить излюбленные мощные кроссы с задней линии, которые становились проблемой для Алькараса. На корте завязалась равная борьба, достойная четвертого круга. Но в седьмом гейме Алькарас сделал брейк. В восьмом Карен бился как лев и был достоин обратного брейка. Но в решающий момент его подвел сантиметровый аут. Это был решающий момент партии. Когда Алькарас вышел подавать на сет, то сделал это сверхуверенно. Феноменально, как в таком возрасте сохранять такую хладнокровность.

Браво, Карен

Карен опять начал партию геймом под ноль, выиграв четыре розыгрыша за минуту. Но уже в третьем гейме Алькарас сделал очередной брейк, показав, что не намерен тратить большое количество сил в этом матче. Но тут Карену удалось пару классных розыгрышей на своей подаче, а затем он получил свои первые брейк-пойнты в этом матчем. Причем сразу три. Так Карлос впервые проиграл свою подачу, позволив сравнять счет (3:3).

В следующем гейме каждый розыгрыш был на загляденье, но когда дошло до «ровно», то Карен сначала ошибся у сетки, а затем Алькарас повесил ему гениальную свечку ударом между ног. Один из лучших моментов на «Ролан Гаррос» — 2022 (4:3).

В следующем гейме Хачанов вновь показал, что не зря так близко приблизился к возвращению в топ-20. Довел дело до дьюса, заработав там брейк-пойнт, но оппонент не дрогнул. Пару ударов Карена привели публику в восторг, но в решающий момент Карлос все-таки отстоял свою подачу. В девятом гейме все снова дошло до затяжного дьюса. Карен отыграл четыре матчбола, а затем взял подачу роскошными ударами с задней линии. Он попытался завести себя, попросив понятными жестами зрителей поддержать его.

И это сработало. Болельщики наконец-то стали более бурно реагировать на выигранные мячи Хачанова. Но было уже поздно. Испанец заработал двойной матчбол и реализовал его с пятой попытки.

Безусловно, Карен заслужил самых теплых слов за этот «Ролан Гаррос». Победа над Норри, равный сет с Алькарасом и шаг вперед по сравнению с прошлым годом — это не предел мечтаний, но и не разочарование. Алькараса же ждет соперничество со Зверевым. Посмотрим, сможет ли немец отыграться за разгром в Мадриде.