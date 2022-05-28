В четвертом круге на парижском «Большом шлеме» лучших теннисистов России ждут проходимые соперники.

Ролан Гаррос. Мужчины. Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Миомир Кецманович (Сербия, 28) — 6:2, 6:4, 6:2

Андрей Рублев (Россия, 7) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11)

Даниил Медведев и Андрей Рублев порадовали. Оба россиянина вслед за Кареном Хачановым вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Франции. Хотя победы дались нашим игрокам по-разному. Кто-то успел потрепать и себе, и нам нервы, а кто-то одолел соперника легко и непринужденно.

Стабильность Медведева

Матч против серба Миомира Кецмановича должен был стать настоящей проверкой для самочувствия Медведева на грунте, потому что предыдущие соперники на «Ролан Гарросе» были заведомо слабее, чем Даниил. Но россиянин и в этот раз довольно легко прошел своего оппонента — уверенная победа в трех партиях.

Кецманович тренируется под руководством аргентинца Давида Налбандяна, завершившего карьеру в 2013 году. Абы каких игроков под свое крыло он не берет, поэтому нужно было с осторожностью подходить к этому матчу: уж очень хорош серб на грунте, да и в матчах против статусных соперников мотивация повышенная.

Преимущество Даниила было видно с первых геймов. Дело в том, что в начале партий, когда корт уложен, мяч летит как на харде — это приятней и удобней для Медведева. Всем же известна его «любовь» к грунтовому покрытию.

Первые два сета, по сути, не отличались друг от друга: Даниил закрыл каждый из них примерно за полчаса. Здесь были и гениальные удары от россиянина в прыжке, и уверенная игра на задней линии, и выражение недопонимания на лице Кецмановича — вероятно, он сам от себя не ожидал, что будет так легко проигрывать. Интересно, что во второй партии Даня отдал на подаче всего три очка.

Великолепный французский и исключительная игра

В финальном сете все было чуть более напряженнее, потому что Кецмановичу уже нечего было терять — сейчас все или ничего. Но получилось «ничего», потому что Даниил и здесь был лучшим по всем показателям. Даниил после матча дал интервью на красивом французском, в котором сказал, что хорошо себя чувствует, а интервьюер отметил: «Ваш французский великолепен, а игра исключительная».

Соперником по 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису станет победитель пары Жиль Симон (Франция) — Марин Чилич (Хорватия, 20). Отметим, что француз проводит последний сезон в своей карьере, а матч против Чилича в прошлом году стал одним из самых длительных в сезоне для Медведева.

Нервный срыв Рублева

Андрей Рублев победил Кристиана Гарина в любимом стиле — за четыре сета. Гарин переживает не самый лучший период своей карьеры, но тем не менее это первый «Ролан Гаррос» чилийца в качестве «сеянного» игрока. Грунт — его любимое покрытие, на нем он заработал пять титулов ATP. Соперник неприятный, но проходимый, ведь в предыдущие две встречи Рублев его уже обыгрывал. Все, что нужно было сделать сегодня Андрею для победы, — не выходить из себя и стабильно подавать. Он это и сделал, ну почти.

Матч Рублев начал сразу же с брейка. За исключением одной двойной ошибки, Андрей показывал очень хороший теннис в стартовом сете: коронный форхенд, предельная концентрация, ну и много невынужденных ошибок — вечный спутник активного тенниса россиянина.

Вторая партия была чуть более упорной, потому что и Гарин начал играть умнее и резче (он часто успешно выходил к сетке и использовал дроп-шоты), и Рублев начал нервничать (чуть ли не нервный срыв). Здесь же он и впервые проиграл свою подачу, а судья на вышке сделала предупреждение Гарину за подсказ его тренера: он говорил слишком часто и громко. Итог: Рублев проиграл сет.

Теннисный близнец Синнер

В третьей партии Андрей пытался вернуть преимущество в свои руки и сделал это в шестом гейме: тяжелый и эмоциональный брейк. Он сделал еще один брейк и взял третий сет. Что изменилось? Он стал чуть спокойнее и увереннее играть: меньше невынужденных ошибок, 83% выигранных мячей на первой подаче, два эйса. В финальном сете парни обменялись брейками, но были достаточно равны по уровню тенниса, что по итогу привело к тай-брейку, где Рублев оказался чуть сильнее и с четвертого матч-бола наконец-то выиграл матч.

Впереди Янник Синнер — теннисный близнец Рублева, хоть он и не любит этого сравнения. Ребята встречались уже на грунте чуть больше месяца назад. Победителем из того сражения вышел итальянец, но сыграть потенциальные три сета на «мастерсе» и пять на «мейджоре» — абсолютно разные вещи. Надаль дважды останавливал Синнера на «Ролан Гарросе»: в 2020-м — в четвертьфинале, в 2021-м — в четвертом раунде. Кто знает, может, это удастся и Андрею. Все снова будет зависеть от его физического и, главное, ментального состояния.

Ну а в случае успеха и Медведева, и Рублева в следующем матче на ждет в Париже русский четвертьфинал.