Наш мужской теннис возвращается в золотые времена не только усилиями Медведева и Рублева

Все пятеро представителей России в мужской сетке Australian Open-2021 выиграли матчи первого круга, суммарно отдав соперникам всего один сет, который австралиец Александр Вукич отнял у Карена Хачанова на тай-брейке. В то же время высоко «сеянные» Даниил Медведев, Андрей Рублев и новички соревнований такого уровня Аслан Карацев и Роман Сафиуллин одержали уверенные победы.

Результаты россиян в первом круге Australian Open-2021. Фото «СЭ»

Пятеро мужчин во втором круге — лучший российский результат за последние годы. Такого обширного представительства у нашей страны не было с 2013 года, когда первый круг Открытого чемпионата США прошли Александр Богомолов, Николай Давыденко, Евгений Донской, Дмитрий Турсунов и Михаил Южный.

Случаи, когда больше четырех россиян выходили во второй круг турнира «Большого шлема» в XXI веке. Фото «СЭ»

В Мельбурне у России никогда не было пяти игроков во втором круге, но 13 лет назад состоялось повторение рекорда страны — шесть побед на старте. Причем Игорь Андреев, Николай Давыденко и Михаил Южный на одном выигрыше не остановились и проследовали в третий круг, а вот Дмитрий Турсунов, Марат Сафин и Евгений Королев так далеко пройти не смогли.