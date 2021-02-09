Медведев поспешил во второй круг. Даниил вынес канадца на старте

Первая ракетка России Даниил Медведев уверенно начал Открытый чемпионат Австралии, выиграв стартовый матч у канадца Вашека Поспишила всего за 1 час 47 минут.

Из ведущих российских игроков в первом раунде Australian Open к Медведеву было приковано больше всего внимания. Во время жеребьевки ему достался самый серьезный по имени и рейтингу соперник — чешский канадец Поспишил несколько лет назад входил в топ-30 и выигрывал Уимблдон в парном разряде.

А затем организаторы турнира решили прокатить Медведева с появлением на центральном корте в первом круге. И россиянин единственным из топ-пятерки игроков, как в мужском, так и в женском разряде, отправился начинать свой турнирный путь на арену имени Маргарет Корт. Впрочем, как показала практика, ни первое, ни второе обстоятельство на Медведева никак не повлияли.

And still... the streak continues ?@DaniilMedwed wins his 15th match in a row to advance to the second round of the #AusOpen.#AO2021 pic.twitter.com/LAmfy0gcJE — #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021

Без беспокойства

Напротив, он из всех российских игроков преодолел стартовый барьер наиболее уверенно. Главная сенсация дня на втором по значимости корте «Мельбурн парка» состоялась еще до выхода на него Даниила. Двукратная победительница австралийского «Шлема» Виктория Азаренко из Белоруссии на фоне проблем со здоровьем в двух партиях проиграла 64-й ракетке мира американке Джессике Пегуле, для которой этот матч был дебютным в основной сетке Australian Open. После этого болельщикам можно было вспомнить известное выражение про бомбу и воронку и немного успокоиться.

Vika struggling a lot with her breathing. She's now receiving treatment. #AusOpen pic.twitter.com/w9oTJboQAC — Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) February 9, 2021

Тем более что сам Медведев особых поводов для беспокойства не дал. Да, соперник у него на бумаге был действительно серьезный. Вот только пока россиянин выигрывал на мельбурнских кортах Кубок АТР и побеждал соперников из топ-10, его соперник безвылазно сидел в гостинице. Поспишил на пути в Австралию оказался на борту самолета, где нашли зараженного коронавирусом, и попал на самую жесткую версию карантина. А как справедливо отмечал глава ФТР Шамиль Тарпищев, для теннисистов высокого уровня это смерти подобно, особенно в плане психологической подготовки.

Тем более что Поспишил привык играть в атакующей манере, оказывать давление на соперников, а для этого нужно быть почти в идеальных кондициях. Канадец понимал, что его единственный шанс в матче против Медведева — быть активным, провоцировать соперника на ошибки. Вот только понимать — не значит сделать. Это мы увидели уже в начале встречи. Весь первый гейм, растянувшийся на семь минут, Поспишил провел у сетки, атаковал. А в результате проиграл собственную подачу. В следующем поддавил Даниила, сам заработал брейк-пойнт — и тут же допустил две невынужденных ошибки.

Этот шанс взять чужую подачу, кстати, так и остался для Поспишила единственным в матче — факт, красноречиво описывающий всю игру. Забрав два гейма на старте, Медведев успокоился, взял инициативу в свои руки и больше уже не отдавал. Еще одну свою подачу в пятом гейме канадец отдал, совершив двойную ошибку на решающем мяче.

Можно сказать, что вторая партия стала калькой с первой — ранний брейк Медведева, потом еще один. И вот уже 2:0 в его пользу по сетам, а сыграно всего 65 минут. И нельзя сказать, что Поспишил опустил руки, — он в итоге превзошел Даниила по виннерам, 25 против 20, взял 28 мячей на выходах к сетке. Но использовать эти козыри в полной мере ему мешало огромное количество невынужденных ошибок, которых канадец совершил втрое больше соперника — на каждое удачное действие у него приходилось два неудачных.

Медведев в прямом смысле слова победил на классе, затратив ровно столько сил, сколько было нужно для победы. И теперь во втором раунде его ждет соперник попроще — либо венгр Аттила Балаж, либо испанец Роберто Карбальес Баэна, оба они располагаются в самом конце первой сотни рейтинга.

Проблемы для Хачанова

Уверенно прошел первый круг еще один герой Кубка АТР — Андрей Рублев. Малоизвестный немец Янник Ханфманн — игрок не того калибра, чтобы создать нынешнему Рублеву заметные трудности. Андрей играл в привычном ему стиле — сделал 17 эйсов, активно выиграл еще 35 мячей, нагружал соперника мощным форхэндом и взял у него три сета чуть быстрее, чем Медведев у Поспишила.

From two breaks down in the third @karenkhachanov fights back to defeat Vukic in four sets.#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/gwyeu4J7pH — #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021

А вот кому пришлось попотеть в прямом смысле слова, так это Карену Хачанову. Дебютант «Шлемов», 196-я ракетка мира Александр Вукич из Австралии, оказался очень неудобным оппонентом. Он подавал за 225 км/ч (и сделал 15 эйсов), был активен, удачно играл на приеме. Конечно, в том, что матч вышел таким сложным, есть доля вины и самого Хачанова, допустившего 50 невынужденных ошибок. И будь класс соперника выше, проблемы Карена были бы куда более ощутимыми. Но и без того россиянину пришлось сыграть два тай-брейка и провести на корте больше трех часов.

Во втором круге Рублева ждет бразилец Тьягу Монтейру, а Хачанова — литовец Рикардас Беранкис.

Открытый чемпионат Австралии. Первый круг

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 4) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:2, 6:2, 6:4

Андрей Рублев (Россия, 7) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:3, 6:3, 6:4

Карен Хачанов (Россия, 19) — Александр Вукич (Австралия, WC) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Ласло Дьере (Сербия) — 6:3, 6:4, 6:1

Алексей Попырин (Австралия, WC) — Давид Гоффен (Бельгия, 13) — 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3

Раду Албот (Молдавия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 12) — 6:7 (1:7), 6:0, 6:4, 7:6 (7:5)

Женщины

Екатерина Александрова (Россия, 29) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:4

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Паула Бадоса (Испания) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 7:5

Светлана Кузнецова (Россия) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:2, 6:2

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Маргарита Гаспарян (Россия, LL) — 6:4, 6:0

София Кенин (США, 4) — Мэддисон Инглис (Австралия, WC) — 7:5, 6:4

Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — 7:5, 6:4

Элина Свитолина (Украина, 5) — Мари Бузкова (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:3)